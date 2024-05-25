Yatırım ve Emeklilik Fonlarında Haftanın Kaybettirenleri Belli Oldu

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 44,48 ile Hedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,37'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: