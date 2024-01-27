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Yalova'da Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde İtır Hasadı Başladı

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Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde ıtır hasadı başladı. Bahçede yetiştirilen 350 civarında tıbbi aromatik bitki arasında yer alan ıtır bitkisi, kozmetik ve sağlık sektöründe kullanılmaktadır. Hasat edilen ıtırlar, Ar-Ge laboratuvarında su buharı distilasyon ünitesinde işlenerek uçucu yağlar elde edilmektedir.

Yalova'nın Altınova ilçesinde 40 dönüm alan üzerine kurulan Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde ıtır hasadı başladı.

Kas ağrılarını azalttığı ve içerdiği bileşenler sayesinde depresyona da iyi geldiği bilinin ıtır yağını çıkarmak için Ar-Ge merkezinde su buharı distilasyon ünitesinde yoğun mesai harcanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kurulan ve çalışmaların Altınova Belediyesi tarafından yürütüldüğü Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi, şifayı doğada arayanlara umut olmaya devam ediyor. Toplam 12 adadan oluşan bahçede, ekili 28 dönüm alanda tıbbi nane, oğul otu, aynısefa, tarhun, Japon nanesi, İzmir kekiği, İstanbul kekiği, lavanta, adaçayı, mabet ağacı, aronya, çemen, ıtır, çörek otu başta olmak üzere 350 civarında tıbbi aromatik bitki bulunuyor. Başta sağlık ve kozmetik sektörü olmak üzere birçok alanda kullanılan bitkilerin üretildiği bahçedeki Ar-Ge laboratuvarında geliştirilen çeşitlerden çay yapıp, yağ çıkarılarak yeni ürünler elde ediliyor. Tropik bitkiler için kurulan serada da tropik bitkilerin adaptasyon süreçleri yakından takip ediliyor.

Itır hasadı

Özellikle kozmetik sektöründe kullanılan, sağlık sektöründe çeşitli hastaların tedavisinde kullanıldığı bilinen ıtır bitkisinin hasadı başladı. Bahçede hasadı yapılan ıtırlar, Ar-Ge laboratuvarına alınıyor. Burada su buharı distilasyon ünitesine alınan bitkilerin yağı çıkarılıyor. Su ile karışmayan uçucu organik sıvıların saflaştırılmasında kullanılan su buharı distilasyon ünitesinde elde edilen uçucu yağlar da daha sonra kullanılmak üzere şişeleniyor. Elde edilen tüm ürünler, bahçe içindeki satış mağazasında vatandaşlarla buluşturuluyor.

Şifa deposu

Çok yıllık bir bitki türü olan ıtır, kozmetik ve sağlık sektöründe yoğun olarak kullanılıyor. Amber, gül ve limon kokularının karışımı olan tatlımsı, çiçeksi ve ferah bir kokusu olan ıtırın suyu, aroma terapi literatüründe kuruluk/ yağlılık dengeleyici, kızarık ciltleri ve saç derisini serinletici ve yatıştırıcı özelliğiyle biliniyor. Itır yağının ise kas ağrılarını azalttığı, içerdiği bileşenler sayesinde depresyona da iyi geldiği biliniyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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