Yağmur ve kar çiftçinin yüzünü güldürdü

Edirne'de etkili olan kar, çiftçiye umut, tarlalara can suyu oldu

Yağmur ve kar çifçinin yüzünü güldürdü

Edirne'de etkili olan kar, çiftçiye umut, tarlalara can suyu oldu

Trakya'da etkili olan kar yağışı çiftçiye umut oldu

EDİRNE - Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Edirne'de yağmurların ardından gelen kar yağışı, çiftçiye umut tarlalara can suyu oldu.

Türkiye'nin tarımda öncü kentleri arasında yer alan Edirne'de uzun süren kuraklığın ardından etkili olan kar yağışı, ürününü kuru toprağa eken çiftçi için adeta "can suyu" oldu. Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı ve Bulgaristan'a sınır köylerinden birisi olan Hamzabeyli'de sabaha karşı başlayan sağanağın yerini kar yağışına bırakmasının ardından bölgede sevinç yaşandı.

Bölgede uzun süredir devam eden kuraklık yerini yağışlara bıraktı. Edirne'nin mevsim normallerinin altında yağış alması nedeniyle endişelenen çiftçinin yüzü, son yağışlarla birlikte gülmeye başladı. Rahat bir nefes alan üreticiler, yağışların bir süre daha sürmesini umut ediyor. toprağı besleyen kar, kurak bir dönemin ardından ilaç gibi geldi.

Uzun süredir yağmur ve kar yağmasını beklediklerini belirten Hamzabeyli Köyü sakinlerinden Recep Apaydın, "Ürünlerimizi ektik inşallah bereketli olur. Kar köylülerin çok istediği bir şeydir biz de çok sevindik" dedi.

"Altın gibi bir şey bu"

Hamzabeyli köyü sakinlerinden Alettin Köse, "Çiftçilerin düğünü bayramı. Bu sene buğdayları kuruya ektik. Yağmur da az düştü. Şimdi çıkmak üzere olan ekinlerin üzerine kar düşmesi örtü oldu. Hem kıştan koruyacak hem de toprağa nemini verecek. Çiftçiye altın gibi bir şey bu" dedi.

Süleyman Güre, tohum ekiminin ardından etkili olan karın tam zamanında geldiğini ve sevindiklerini aktardı.

Hamzabeyli Köyü'nde çiftçilikle uğraşan Azim Civan, Çok sevindiklerini ve uzun zamandır kar yağmasını beklediklerini belirterek, geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmurun ardından şimdi de kar yağmasının çok bereketli olduğunu ifade etti.