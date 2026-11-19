Uluslararası iklim ve iş dünyası koalisyonu We Mean Business Coalition'ın Politika Genel Müdürü Andrew Prag, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) Başkanlığı kapsamında ortaya koyduğu "35'te 35" elektrifikasyon taahhüdüne Avrupa Birliği'nin (AB) desteğinin önemli bir liderlik mesajı olduğunu belirterek, özel sektörün de elektrifikasyonu rekabet gücü, enerji güvenliği ve ekonomik büyüme açısından önemli fırsat olarak gördüğünü söyledi.

Prag, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31 kapsamında AA muhabirine Türkiye'nin elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarma hedefine ilişkin değerlendirmede bulundu.

AB'nin söz konusu taahhüde desteğini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Prag, "AB'nin Türkiye'nin COP31 Başkanlığı tarafından ortaya konulan '35'te 35' elektrifikasyon taahhüdünü desteklemesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu, AB açısından önemli bir liderlik mesajı. Çünkü Avrupa'nın liderliği bu süreçte her zaman önemli oldu. Şimdi de elektrifikasyona güçlü destek vererek bu liderliğini ortaya koyuyor." dedi.

Prag, özel sektörün de elektrifikasyonun yaygınlaştırılmasını desteklediğini dile getirerek şöyle devam etti:

"İş dünyası da yüzde 35 elektrifikasyon hedefine yönelik bu çabayı destekliyor. Çünkü elektrifikasyonu muazzam bir iş fırsatı, rekabet gücünün kaynağı, enerji güvenliğinin artırılmasının bir yolu ve ekonomik büyümenin önemli kaynağı olarak görüyor. Ancak bunun gerçekleşmesi için ülkelerin kendi iç politikalarıyla bu hedefi desteklemesi gerekiyor. Bu taahhüde katılmak, hükümetlerin kendi ülkelerinde gerekli politikaları hayata geçirme yönünde ilerleyeceklerine dair mesaj vermelerinin yollarından biri."

Gelişmekte olan ülkelerde elektrifikasyon için kamu finansmanının rolü

Gelişmekte olan ülkelerde elektrifikasyonun iki temel boyutu bulunduğunu söyleyen Prag, "Birincisi, henüz modern elektrik hizmetlerine erişimi bulunmayan insanların elektriğe erişiminin sağlanması. İkincisi ise sanayi, ulaşım ve binalardaki nihai enerji kullanım alanlarının elektrikli hale getirilmesi." ifadesini kullandı.

Prag, özel sektör yatırımlarının artırılmasında kamu finansmanının önemine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Özel sektör açısından temel mesele, hükümetlerin ve UNFCCC süreci aracılığıyla sağlanan kamu finansmanının, bu ülkelerdeki projelerin risklerini azaltmaya ve sermaye maliyetlerini düşürmeye nasıl yardımcı olabileceği. Böylece iş modeli ticari açıdan daha cazip hale gelebilir. Kamu finansmanı, özel sektör sermayesinin bu ülkelere yönlendirilmesine gerçekten yardımcı olabilir. Bu hem sanayi, ulaşım ve binalardaki nihai enerji kullanımının elektrikli hale getirilmesi hem de elektriğe erişimin hızlandırılması açısından geçerli."

Elektrifikasyon yatırımlarında öngörülebilir politika ve şebeke altyapısı ihtiyacı

Prag, temiz enerji teknolojilerinin giderek daha rekabetçi hale gelmesine rağmen birçok pazarda yatırımların yetersiz kalmasının nedenlerine değinerek, yatırımların önündeki temel engellerden birinin politikalar arasındaki uyum eksikliği olduğunu ifade etti. Prag, şirketlerin yatırım kararları alabilmek için açık hedeflere ve öngörülebilir politikalara ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Prag, "Şirketlerin ilerleme yönünü açık biçimde görmeye ihtiyacı var. Bunun için hem uluslararası süreç kapsamında kabul edilmiş güçlü bir hedefin hem de örneğin elektrifikasyona ilişkin ulusal bir hedefin bulunması gerekiyor. Ardından politikaların istikrarı ve öngörülebilirliği konusunda net bir tablo görmeleri gerekiyor." dedi.

Şirketlerin nereye yatırım yapacaklarını ve planlarını nasıl oluşturacaklarını belirlemek için politika öngörülebilirliğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Prag, elektrik ve doğal gaz fiyatları arasındaki farkın da ele alınması gerektiğini ifade etti.

Prag, vergilendirme gibi araçlarla elektrik kullanımının doğal gaza kıyasla daha cazip hale getirilebileceğini, bu yöndeki önlemlerin elektrifikasyonu hızlandırabileceğini dile getirdi.

Temiz enerji projelerinin hayata geçirilmesinde izin süreçlerinin uzunluğuna dikkati çeken Prag, şunları ifade etti:

"Hem temiz enerji projelerinin elektrik şebekesine eklenmesi hem de elektrikli hale getirilen nihai kullanım alanlarının şebekeye bağlanması için gerekli onayların alınması çok uzun zaman alıyor. Dolayısıyla hem temiz enerji projeleri için izin süreçlerinin hem de şebeke bağlantılarının hızlandırılması gerekiyor."

Prag, elektrifikasyonun hızlandırılması için elektrik şebekelerinin genişletilmesi gerektiğinin altını çizerek, hükümetlerin altyapı yatırımlarını artırması ve ulusal altyapı planlamasını güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Elektriğin ülke genelinde iletimini ve dağıtımını sağlayacak altyapının oluşturulmasının önemine işaret eden Prag, bunun elektrifikasyonun hızlandırılması açısından önem taşıdığını dile getirdi.

COP31'de müzakere metninin yanı sıra uygulama sonuçları da önem taşıyor

Prag, COP31'den beklentilerine ilişkin de Antalya'daki zirveden olumlu sonuçlar çıkmasını umduklarını, zirvenin başarısının resmi müzakerelerde ortaya çıkacak metnin yanı sıra ülkelerin taahhütleri ve uygulama alanındaki ilerlemelerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

COP31'in nihai karar metnine ilişkin müzakerelerin sürdüğünü anımsatan Prag, "Şu anda bir nihai karar metninin müzakere edildiğini biliyoruz. Ancak bunun yanında başka sonuçlar da var. Örneğin '35'te 35' taahhüdü ve yüzde 35 hedefinin önemli bir unsur olarak ortaya konulması, uygulama ve eylem alanlarında kaydedilen ilerlemeye ilişkin diğer göstergeler de bunlar arasında yer alıyor." diye konuştu.

Prag, Küresel İklim Eylem Gündemi'nin güçlü destekçileri olduklarını belirterek, bu sürecin şirketlerin ve devlet dışı diğer aktörlerin iklim çalışmalarına katılmasına, yatırımlarda kaydettikleri ilerlemeyi göstermesine ve politika taleplerini ortaya koymasına imkan sağladığını söyledi.

Andrew Prag, "Müzakere edilen metin, taahhüdün çok sayıda ülke ve devlet dışı aktör tarafından geniş ölçüde desteklenmesi ve eylem gündemi aracılığıyla ortaya çıkan, gerçek dünyada ne kadar ilerleme kaydedildiğini gösteren uygulama paketi bir arada değerlendirilmeli. Bütün bunların birlikte gerçekleşmesi, bu COP'tan gerçekten olumlu bir sonuç elde edilmesini sağlayacaktır." dedi.

Gelecek yıl Etiyopya'da düzenlenecek COP32'ye ilişkin beklentilerini de dile getiren Prag, Paris Anlaşması'nın 5 yıllık döngüsünde önemli bir dönüm noktası olan Küresel Durum Değerlendirmesi sürecine yaklaşıldığını ifade etti.

Prag, ülkelerin gelecek yıl Küresel Durum Değerlendirmesi'nin nasıl şekilleneceği üzerinde çalışmaya başlamasını beklediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Biz de iş dünyasının görüşlerini bu sürece taşımayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Böylece reel ekonomide ve gerçek dünyada edinilen deneyimlerin hem bugüne kadar kaydedilen ilerleme hem de politika sonuçlarının iyileştirilmesi açısından hala yapılması gerekenler bakımından dikkate alınmasını sağlamak istiyoruz."

Kaynak: AA