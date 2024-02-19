ve DAMAC, Türkiye'de 100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı yapacak

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi ( Ceo ) Engin Aksoy, DAMAC ile ülkeye yeni bir veri merkezi kazandırmak üzere güçlerini birleştirdiklerini belirterek, "Bu kapsamda İzmir'de kuracağımız ortak veri merkezi projemizin toplam yatırım tutarının 100 milyon dolara ulaşmasını öngörüyoruz. Bu yatırımda ortaklığımız yüzde 50-50." dedi.

Vodafone Türkiye'nin uluslararası dijital altyapı sağlayıcılarından Edgnex Data Centres by DAMAC ile gerçekleştirdiği işbirliğinin detayları, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ve Edgnex Data Centres by DAMAC Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Aqil Ali'nin katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Toplantıda verilen bilgiye göre, işbirliği kapsamında İzmir'de yeni bir veri merkezi açılacak. Yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım yapılması öngörülen veri merkezinin 2025'in ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Faaliyetlerine veri taşıma ve barındırma hizmetleriyle başlayacak olan merkez, uzun vadede 6 megawatt kapasiteye kadar ulaşarak Vodafone'un Ege Bölgesi'ndeki en büyük kapasiteli veri merkezlerinden biri olacak.

Toplam 12 megawatt kapasiteye kadar büyümeye elverişli bir yapı olarak tasarlanacak yeni veri merkezi ile Vodafone'un Türkiye'nin büyükşehirlerinde bulunan veri merkezlerinin sayısı 6'ya, beyaz alan büyüklüğü ise 13 bin 500 metrekareye kadar ulaşacak. Kurulacak veri merkezinin 2025'te faaliyete geçmesi hedefleniyor.

"Vodafone olarak, ülkemizin yatırım ikliminde önemli bir rolümüz var"

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, toplantıdaki konuşmasında, Türkiye'de yeni bir yatırım haberini paylaşmaktan duydukları memnuniyete işaret ederek, DAMAC ile İzmir'de hayata geçirecekleri yeni veri merkezi projesinin detaylarını paylaştı.

Dijital dönüşümün ülke ekonomilerinin ve toplumların dayanıklılığı için kritik öneme sahip olduğunu belirten Aksoy, Türkiye'nin "Dijital Türkiye" vizyonuna ulaşması ve dijitalleşmenin ekonomik kalkınma için bir kaldıraç haline getirilmesinde sektörün öncü rol üstlendiğini dile getirdi.

Aksoy, sektör olarak, yeni nesil teknolojilerle donatılmış genişbant altyapısının yaygınlaştırılması ve dijital araçlara erişimin sağlanması yoluyla ekonomik ve toplumsal gelişime önemli katkı sağladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Elbette arzumuz, hem şirketimiz hem de sektör genelinde yatırımlarımızın ve ekonomiye katkımızın artarak devam etmesi. Yeni kuracağımız veri merkezi de bu arzumuzun önemli bir yansıması niteliğinde. Vodafone olarak, ülkemizin yatırım ikliminde önemli bir rolümüz var. Türkiye ekonomisine katkı sağlayan oyunculardan biriyiz. Son 17 yılda yaptığımız yatırımın reel değeri 157,6 milyar TL'yi aştı. Vodafone ekosistemi olarak sadece 2022-23 mali yılında Türkiye GSYH'sine 68 milyar TL'lik katkı sağladık. Gelecek hedeflerimizden biri de veri merkezi, bulut çözümleri, siber güvenlik, özelleştirilmiş mobil ağ ve IoT alanlarında yapacağımız yatırımlarla önümüzdeki 5 yıl boyunca katlanarak artan bir hızda büyümek. Küresel bulut bilişim pazar büyüklüğünün 2026 yılına kadar 947,3 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Bu yükselen ekonomide Türkiye'nin yer almaması düşünülemez. Bulut bilişim için güvenilir ve yüksek kapasiteli veri merkezlerine yatırım yapılması bir zorunluluk olmaya devam ediyor.

Bu anlayışla DAMAC ile ülkemize yeni bir veri merkezi kazandırmak üzere güçlerimizi birleştirdik ve bir ortak girişim şirketi kurduk. Bu stratejik ortaklıkla amacımız, Türkiye'de ve diğer global pazarlarda veri merkezi tesisleri geliştirmek. Bu kapsamda İzmir'de kuracağımız ortak veri merkezi projemizin toplam yatırım tutarının 100 milyon dolara ulaşmasını öngörüyoruz. Yeni veri merkezimiz tamamlandığında, teknoloji alanındaki yatırımlarımızın en güçlü halkalarından birini oluşturacak. Vodafone olarak, global deneyimimiz ve yerel yeteneklerimiz ile ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

"Bu yatırım bizim için de önemli bir dönüm noktası olacak"

Edgnex Data Centres by DAMAC Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Aqil Ali de işbirliğinin kendileri için önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Şirket olarak dünyada 1 milyar dolarlık bir 'Data Center' yatırımı planlıyoruz, 100 milyon dolarlık yatırım da bunun içinde. Bu merkez verimli modüler büyümeye izin veren bir veri merkezi olacak ve iki ülke için de katma değerli bir yatırım olacak. Bu yatırım iki ülkenin de ilişkilerinin gelişmesinde önemli rol oynayacak, Türkiye'nin büyümesine de katkıda bulunacak. Bu yatırım bizim için de önemli bir dönüm noktası olacak. Türkiye'nin en geniş ve en eski şehirlerinden biri olan İzmir, konumu itibarıyla da Doğu Akdeniz Bölgesi'nin veri merkezi talebini karşılamak adına son derece elverişli. Biz yerel dijital ekonomiler üzerinde maksimum etki alanına sahip olabileceğimiz küresel stratejik ortaklıklar kurmaya önem veriyoruz. Bu nedenle Vodafone ile olan çalışmamız hızla gelişen piyasada dünya standartlarında bir tesis sunacak."

"Ortaklık yapısı yüzde 50-50 olacak"

Toplantı sonunda iki şirketin yetkilileri basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Engin Aksoy, yatırımda ortaklığın yüzde 50-50 olacağının bilgisini vererek, yeni merkezde yeni istihdam yaratacaklarını, 2025'de hayata geçmesi planlanan merkezle ekonomiye katkı sunmaya devam edeceklerini anlattı.

Yapay zekanın sektördeki yeri ve önemine dikkati çeken Aksoy, yeni merkezde de yapay zekanın önemli bir yeri olacağını dile getirdi.

Aksoy, "Bu yatırımı başlangıç olarak görüyoruz. Burası modüler bir yapı olarak inşa ediliyor zaten kapasite ihtiyacına göre değerlendirebiliriz." dedi.

Edgnex Data Centres by DAMAC Yatırımlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Danish Nayar da veri merkezi açısından İstanbul, Ankara başta olmak üzere diğer şehirlerde de potansiyel gördüklerini, yatırım için Orta Doğu ülkelerine odaklandıklarını, Türkiye'nin de kendileri için önemli bir ülke olduğunu söyledi.

Tier 3 standartlarına göre tasarlanacak

Toplantıda paylaşılan bilgiye göre, son teknolojiye sahip olacak yeni veri merkezi, Tier 3 standartlarına göre tasarlanacak. Veri merkezi sektöründe, sıfır hataya yakın çalışma koşulları ile yüzde 99,982 kullanılabilirlik, tam yedekli, yüksek teknoloji özelliklerine sahip veri merkezleri Tier 3 seviyesine erişmiş sayılıyor.

Depreme dayanıklılık standartları esas alınarak inşa edilecek olan yeni veri merkezi, soğutma sistemi dahil yedekli altyapı kapasitesi, yedekli bilgi işlem sistemleri ve çalışır durumdayken bile bakımı yapılabilen güvenilir teknoloji merkezi ile Tier 3 seviyesi için gerekli tüm kriterleri karşılayacak. Yeni veri merkezi yeşil enerji bileşenlerine sahip olacak ve merkezde yenilenebilir enerji kullanılacak.

İzmir, Avrupa, Afrika ve Asya'ya erişim sağlayan birçok deniz altı kablo geçiş istasyonuna yakın bir konumda bulunuyor. Stratejik konumu nedeniyle bölgede devam eden deniz altı kablo geliştirme çalışmaları, internet değişim noktaları ve içerik dağıtım ağı (CDN) sağlayıcıları açısından cazip hale geliyor. Türkiye ve Yunanistan'ı birbirine bağlayacak olan deniz altı kablo sistemi, İzmir'i Atina ve Girit'e bağlayacak. Bu sayede, veri merkezi müşterilerine yedekli bağlantı güzergahları sayesinde düşük gecikme süresiyle erişim hizmeti imkanı sağlanacak.

Yeni merkez, hyperscaler segmenti için de çok önemli bir merkez olacak

Vodafone'u bölgede "tek durak noktası" haline getirecek olan merkez, özellikle bölgedeki içerik üreticileri, toptan seviyede hizmet veren firmalar ve felaket durum merkezi (DRC) hizmetlerine ihtiyaç duyan kurumsal firmalar için Avrupa yönüne hem karasal hem de deniz altı kabloları ile bağlı olacak.

Bu da merkezin müşteriler tarafından tercih edilmesinde önemli rol oynayacak. Yeni veri merkezi, "internet üzerinden medya servisi sunanlar (OTT)" ve "hiper ölçekli hizmet sağlayıcılar (hyperscaler)" segmenti için de çok önemli bir merkez olacak. Bu segmentin coğrafi olarak alternatif bir rotada veri merkezi hizmeti almasını sağlayacak.

Vodafone, tüm veri merkezlerinde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanıyor

Vodafone, halihazırda İstanbul'da 2, İzmir, Ankara ve Adana'da birer tane olmak üzere toplam 5 veri merkeziyle hizmet veriyor. Bu merkezler üzerinden yedekli altyapıyla sağlanan hizmetler sayesinde işletmelerin kritik uygulamaları kesintisiz, güvenli ve verimli şekilde yönetiliyor.

Şirket, "Bağlantı", "Bulut Teknolojileri", "Nesnelerin İnterneti", "Siber Güvenlik", "Yönetilen Hizmetler" gibi uçtan uca çözümlerle işletmelerin kendi işlerine odaklanmalarına destek oluyor.

Yönetilen Hizmetler tarafındaki yaklaşık 250 kişilik uzman kadrosuyla şirket, sunucuların izlenmesi ve yönetimi, veritabanı yönetimi ve yedeklenmesi gibi alanlarda 7/24 hizmet sunuyor. Veri merkezi hizmetlerini özel araçlar üzerinden 180'i aşkın metrikle izleyen Vodafone, tüm veri merkezlerinde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanıyor.