Uşak'ın Aralık Ayı İhracatı Azalırken İthalatı Arttı
2023 Aralık ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Uşak'ın ihracatı azalırken, ithalatı ise arttı. Uşak'ın 2023 Aralık ayında ihracatı yüzde 30 azalarak 28 milyon 83 bin dolar, ithalatı ise yüzde 7 artarak 14 milyon 410 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise Aralık ayında ihracat yüzde 0,4 artarken, ithalat yüzde 11 azaldı.
2023 Aralık ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Aralık ayında genel ticaret sistemine Uşak'ın ihracat azalırken, ithalatı ise arttı.
2023 yılı Aralık ayına ait olarak açıklanan dış ticaret verilerine göre; Uşak'ın 2023 Aralık ayında 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 30 azalarak 28 milyon 83 bin dolar, ithalat ise yüzde 7 artarak 2023 Aralık ayında 14 milyon 410 bin dolar olarak gerçekleşti.
Öte yandan Türkiye'de, Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 0,4 arttı, ithalat yüzde 11 azaldı. - UŞAK