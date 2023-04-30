Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, MÜSİAD Trabzon Şubesi Üyeleriyle Buluştu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şubesi üyeleri ile bir araya geldi. Yapılan işlerin faydalı olması için sivil toplum ve meslek örgütleriyle çalışılması gerektiğini aktaran Karaismailoğlu, üretimin önünü açacaklarını ve turizmin kalitesinden ödün verilmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca seçimlerde kaos dönemlerine dönme lüksümüz olmadığını belirtti.
MÜSİAD ÜYELERİYLE BULUŞTU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şubesi üyeleri ile bir araya geldi. Burada konuşan ve yapılan işlerin faydalı olup, ülkeye, şehirlere değer katması için sivil toplum ve meslek örgütleriyle çalışılması gerektiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Bize vereceğiniz destekler sektörlerin gelişmesine de yön verecektir. Son 21 yıldır akla hayale gelmeyecek pek çok projeyi yaptık. Bunların sonucunda ülkemiz gelişiyor, büyüyor. Güçlü altyapı olduğunda bütün sektörler hızlı ilerliyor" dedi.'ÜRETİMİN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ'?Ülkenin ve bölgelerin kalkınma planları olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği 1 trilyon ihracat hedefi doğrultusunda bir taraftan yatırımları yapacaklarını bir taraftan güçlü politikalar geliştireceklerini kaydeden Karaismailoğlu, "Üretimin önünü açacağız. Üretim arttıkça istihdam artacak. Bunun yanında turizm; ülkemiz, Karadeniz, Trabzon için bulunmaz nimet, bacasız sanayi. Bunlar da ulaşım ve altyapı yatırımları sayesinde çok daha hızlı gelişiyor. Yatırımlar gibi sektörlerin de gelişmesi için planlar yapılmalı" diye konuştu.Salgın sonrasında turizmin hızla büyüdüğünü, hizmetin kalitesinden ödün verilmemesi gerektiğini vurgulayan Karaismailoğlu, bunları yaparken tabiat ve doğanın da korunmasına dikkati çekti.Trabzon'da mega yatırımları daha önceden açıkladıklarını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "Sanayide Trabzon'un neler üretmesi gerektiğini üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ile oturup master plan çerçevesinde netleştirmemiz lazım. Bunun için daha fazla bir araya geleceğiz" şeklinde konuştu.'KAOS DÖNEMLERİNE DÖNME LÜKSÜMÜZ YOK
14 Mayıs seçimlerinde değinerek "Kimse kaos istemez" diyen Bakan Karaismailoğlu, "Kimse kaos istemez. Herkes memleketinin selameti için, daha iyi şartlarda yaşaması için karar verir. Bunu da vatandaşımıza anlatmamız gerekiyor. Karşımızdakilerin öyle bir dertleri yok. Sadece iktidar olmak uğruna bütün şer odaklarıyla iş birliği içindeler. Bu memleket meselesi; 21 yıl sonra kaos dönemlerine dönme lüksümüz yok" ifadelerini kullandı.