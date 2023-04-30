Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, MÜSİAD Trabzon Şubesi Üyeleriyle Buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şubesi üyeleri ile bir araya geldi. Yapılan işlerin faydalı olması için sivil toplum ve meslek örgütleriyle çalışılması gerektiğini aktaran Karaismailoğlu, üretimin önünü açacaklarını ve turizmin kalitesinden ödün verilmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca seçimlerde kaos dönemlerine dönme lüksümüz olmadığını belirtti.

MÜSİAD ÜYELERİYLE BULUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şubesi üyeleri ile bir araya geldi. Burada konuşan ve yapılan işlerin faydalı olup, ülkeye, şehirlere değer katması için sivil toplum ve meslek örgütleriyle çalışılması gerektiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Bize vereceğiniz destekler sektörlerin gelişmesine de yön verecektir. Son 21 yıldır akla hayale gelmeyecek pek çok projeyi yaptık. Bunların sonucunda ülkemiz gelişiyor, büyüyor. Güçlü altyapı olduğunda bütün sektörler hızlı ilerliyor" dedi.

14 Mayıs seçimlerinde değinerek "Kimse kaos istemez" diyen Bakan Karaismailoğlu, "Kimse kaos istemez. Herkes memleketinin selameti için, daha iyi şartlarda yaşaması için karar verir. Bunu da vatandaşımıza anlatmamız gerekiyor. Karşımızdakilerin öyle bir dertleri yok. Sadece iktidar olmak uğruna bütün şer odaklarıyla iş birliği içindeler. Bu memleket meselesi; 21 yıl sonra kaos dönemlerine dönme lüksümüz yok" ifadelerini kullandı.