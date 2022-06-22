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TÜRMOB, birliğin asgari ücret tarifesinin artırılmasını talep etti

AA - Merve Özlem Çakır - Ekonomi
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TÜRMOB, birliğin asgari ücret tarifesinin artırılmasını talep etti

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, birlik mensuplarınca uygulanan asgari ücret tarifesinin güncellenmesini istedi.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, birlik mensuplarınca uygulanan asgari ücret tarifesinin güncellenmesini istedi.

???????Kartaloğlu, Sheraton Otel'de düzenlediği basın toplantısında, serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik asgari ücret tarifesinin yüksek enflasyon nedeniyle yetersiz kaldığını, ofis ve personel maliyetlerinde de artışlar olduğunu söyledi.

Mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin verdikleri birçok hizmetin karşılığı elde ettikleri ücretlerin, giderlerini karşılayamaz hale geldiğini savunan Kartaloğlu, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Ocak 2021'den Mayıs 2022'ye kadar enflasyon yüzde 84,58 artış gösterdi. Hizmetlerimiz için asgari ücret tarifemiz her yıl sonunda Resmi Gazete'de yayımlanıyor. Aralık sonunda asgari ücret tarifesinde yüzde 25 artış yapıldı. Tarifemize yansıtılması gerekli enflasyon farkı yüzde 60 olarak hesaplandı. Bugüne kadar yıl ortasında tarife artışını gündeme getirmemiştik ancak bu tarife artışı bu sene zorunlu hale geldi." diye konuştu.

Kartaloğlu, 2022 yılında meslek mensuplarınca uygulanan asgari ücret tarifesinin güncellenmesi için TÜRMOB Yönetim Kurulu olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına müracaat ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bakanlığın gerekli güncellemeyi yapmasını bekliyoruz. TÜRMOB ve Meslek Odaları olarak, hizmetlerimizin asgari ücret tarifelerinde yüzde 60 oranında, enflasyon farkında artırılmasını talep ediyoruz. Gerekli güncellemenin yapılmaması durumunda, temmuz ayından itibaren sunduğumuz hizmetlerin bedelinde yüzde 60 oranında artış yapmayı planlıyoruz. Bunu meslek camiası olarak bir tavsiye kararı olarak ilan edeceğiz. Bu kararın uygulanmasını haksız rekabete yol açmayacak şekilde takip edeceğiz."

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi

Sheraton Otel Asgari Ücret Ekonomi Haberler

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