Türkiye-Afrika İş Forumu: 75 Milyar Dolar Hedefi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye ile Afrika'nın ticaret ve yatırımlarını artırmaya odaklandıklarını ve bölgenin kalkınması için birlikte çalıştıklarını belirterek, "37 milyar dolar seviyesindeki ikili ticaretimizi önce 50, sonra 75 milyar dolara çıkarmak ana hedefimiz." dedi.

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda, DEİK'in organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF) sona erdi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen forumun kapanış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan DEİK Başkanı Olpak, DEİK'in misyonunun "yalnızca ticaret değil, geniş iş dünyası ağlarıyla kalıcı birliktelikler inşa etmek" olduğunu söyledi.

Afrika ile ikili ticaret ve yatırımların önemine işaret eden Olpak, "Bir yandan ticaret ve yatırımlarımızı birlikte artırmaya odaklanırken, bir yandan da kıta içi ticareti artırma ve bölgenin kalkınması misyonuna destek oluyor, birlikte çalışıyoruz. 37 milyar dolar seviyesindeki ikili ticaretimizi önce 50, sonra 75 milyar dolara çıkarmak ana hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Olpak, bu hedefe ulaşmak için yapmaları gerekenlere ilişkin şunları söyledi:

"Öncelikle, lojistik ve ulaştırma altyapısının geliştirilmesi önemli. Finansman ve bankacılık imkanlarını artırmamız bir başka gerçek. Teknoloji, startup ve inovasyon, günümüz dünyasında ekonomileri dönüştürecek alanlar. Bu alanlardaki işbirliğimizi üst seviyeye çıkarmalıyız. İkiz dönüşüm de, ikili ticaret ve yatırımlarımızın temelinde olmalı. Bölgenin ihtiyaç duyduğu alt yapı ihtiyacının karşılanmasında, küresel bir marka olmuş Türk müteahhitlerimiz, Afrikalı dostlarımızla daha fazla işbirliğine hazırlar. Ülkemiz hizmet ticaretinde de önemli bir yere sahip. 350 binden fazla uluslararası öğrenci ülkemizde üniversite eğitimi alıyor ve bunun 60 bini de Afrika'dan geliyor."

Olpak, sağlık alanında Afrika'dan gelen misafirleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Özetle enerjiden gıdaya, altyapıdan madenciliğe, sanayiden hizmet sektörüne kadar her alanda Afrikalı dostlarımızla daha fazla işbirliği istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ticaret ve enerji koridorlarının yeniden şekillendiği bir dönemdeyiz"

DEİK Başkanı Olpak, 2 ay önce Türkiye-Gabon İş Forumu'nda ağırladıkları Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema'nın konuşmasında "Türkler inşa eden bir halktır" sözünü kullandığını anımsatarak, "Bu sözüyle, Afrika nezdinde Türk iş dünyası olarak algımızın güçlülüğünü ve kazan-kazan ilkemizle kalıcı birliktelikler kurduğumuzu ifade etmişti." dedi.

Ticaret ve enerji koridorlarının yeniden şekillendiği, yeşil, dijital dönüşüm ve toplumsal dönüşümün ivme kazandığı bir zamanda olduklarını ifade eden Olpak, "Ticaret savaşları gündemde. Başta yakın coğrafyamız olmak üzere, sıcak savaşlar ve Jeopolitik gelişmeler, ticaret ve yatırımlarımız için bir risk unsuru. Tüm bu gelişmeler içinde, sürdürülebilir kalkınma, adil bir gelir ve servet dağılımı önemli." açıklamasında bulundu.

Forum kapsamında 9 panel düzenlendi

Forumda, iki gün boyunca 50 Afrika ülkesinden 4 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Foruma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile ve eşi Humile Mashatile ile Afrika Birliği Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Madencilik Komiseri Francisca Tatchouop Belobe katıldı.

Türkiye'den 7 bakan ve 6 bakan yardımcısının, Afrika'dan ise 30 bakanın katıldığı, 37 ülkeden gelen Türk ticaret müşavirlerinin hazır bulunduğu forum boyunca hem devletler arasında hem de iş insanları arasında 2 bini aşkın görüşme gerçekleştirildi.

Öncelikli sektörlerin tarım ve gıda, yenilenebilir enerji, madencilik, otomotiv, tekstil, ulaşım ve lojistik, inşaat ve taahhüt, savunma sanayisi ve dijital teknolojiler olarak belirlendiği forum kapsamında "Rekabetçi ve İşbirlikçi Tekstil Değer Zincirleri", "Afrika'nın Altyapı İhtiyaçlarının Finansmanı: Afrika'nın Altyapı Gelişimi için Bir Model Olarak Türkiye'nin Yap-İşlet-Devret Deneyimi", "İlaçlar ve Medikal Malzemeler", "Türkiye-Afrika Lojistik Merkezi", "Türkiye-Afrika Kadın Liderlik ve Girişimcilik Diyaloğu" ile "Gıda Güvencesi ve Sürdürülebilir Gıda Üretimi" başlıklı paneller düzenlendi.

Forumda ikili iş görüşmeleri, 5 ülke sunumu ve G2B ile B2B görüşmeleri eş zamanlı olarak yapıldı.