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Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar

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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, açıklanan asgari ücret sonrası kameraların karşısına geçti. Asgari ücret için toplanan Tespit Komisyonu'nun ilk üç toplantısında kendilerine bir rakamın önerilmediğini belirten Atalay, "Bir daha Türk-İş olarak asgari ücret komisyonuna katılmayacağız. Buradan duyuruyorum. Bizi çağırmasınlar burada yokuz artık" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından 2025 yılı için belirlenen asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıkladı. Yüzde 30'luk zam işçilerin istediği 29.583 TL'den oldukça uzakta olunca TÜRK-İŞ komisyon masasından kalkmış ve yeni asgari ücreti kabul etmemişti. Bugün TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay kameralar karşısına ilk kez geçti ve asgari ücrete zam rakamlarını değerlendirdi.

Türk-İş'ten asgari ücrete ilk mesaj geldi

Ergün Atalay şöyle konuştu: Sendikanın olduğu yerde ikramiye olur yemek parası olur. Ülkemizde yaklaşık 8 milyon asgari ücretli var. Son 5 senedir asgari ücret geçim ücreti oldu. Türkiye'nin yarısı asgari ücretle çalışıyor. Bu yüzden asgari ücret ülke için, bizim için çok önemli. Asgari ücretle geçinemeyenler dertlerini anlatsınlar diye işçi kesimini Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na getirdik. 29 bin 583 talebini kamuoyuna açıkladık.

Türk-İş'ten asgari ücrete ilk mesaj geldi

"3 TOPLANTIDA DA ÖNÜMÜZE RAKAM KONULMADI"

3 tane toplantı oldu. 3 toplantıda bizim önümüze bir rakam getirmediler. Biz kamuoyuna bir rakam paylaştık. Bizim talebimiz anayasada yer alan geçim şartlarına, insanca geçim şartlarına uygun olmalı. Asgari ücret pazarlık konusu yapılmamalı diye ifade ettik. İmkan varsa enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde yılda iki kere yapılmalı.

Bizim dışımızda en büyük işçi konfederasyonlarıyla DİSK'le HAK-İŞ'le toplantı yaptık. Vergi, staj, taşeron sorunları olduğunu söyledik. Her sektörde işçilere ihtiyaç var dedik. Bunlarla ilgili hiçbir gelişme olmadı. Biz bunla ilgili 81 ilde mitingler, iş durdurmalar, paneller yaptık. Finalini de Ankara'da 150 bin arkadaşımızın katıldığı bir miting düzenledik. Emekliye, asgari ücretliye söz verdik, konuştu.

"VERGİ DÜZENLEMESİNE İHTİYAÇ VAR"

4 gözle TBMM'deki son bütçe görüşmelerini takip ettik. Bir gelişme, düzenleme olacak mı diye. Vergi düzenlemesine ihtiyaç var. 12 ay çalışıyoruz, 2 ayını vergiye veriyoruz. Bununla da ilgili olumlu hiçbir şey olmadı.

Son asgari ücret görüşmelerinde de bir rakam gelmedi. Mecbur kaldık, TÜRK-İŞ'in talebini ilettik. Dün akşam 18.30'da bize toplantı için haber verdiler. Bakan bey beni aradı. Biz bu toplantıya katılmama kararı aldık.

Türk-İş'ten asgari ücrete ilk mesaj geldi

Son 30 yıldır 6 kere oy birliğiyle karar alınmış. 2 kere hükümetle karar almışız. 22 kere imza atmamışız. Rakamdan, bilgimiz yoktu. Onun için olmamızın da bir anlamı yoktu.

Bu hep böyle oldu. 15 kişi katılıyoruz. Hükümet işverenle birlikte oluyor, istediği kararı çıkartıyor. Buna rağmen bize 'Niye gitmediniz?' diye tepkiler geliyor. Engin Bingöl diye bir tır şoförü beni arıyor. Duruşunuzdan dolayı sizi tebrik ediyorum dedi. Bu tır şoförü asgari ücretin nasıl yapıldığını biliyor da okumuş insanlar bilmiyor mu? Ayıptır, günahtır, yazıktır. En kolay şey sendikaları işçileri suçlamak. Biz komisyonda yetkimizin olmadığını, sözümüzün geçmediğini hep anlattık.

"BU KOMİSYON ADİL DEĞİL"

Bu açıklanan ücret 6 aylık da olsa yıllık da olsa kabul edilemez. Devlet harçları yüzde 44, asgari ücrete yapılan zam yüzde 30. Kabul edilemez. Onun için biz zordayız, geçinemiyoruz.

Bu komisyon adil değil. Adil olmayan komisyonda malesef 50 yıldır durduk. Bir daha TÜRK-İŞ olarak asgari ücret komisyonuna katılmayacağız. Buradan duyuruyorum. Bizi çağırmasınlar burada yokuz artık.

"BEN KONU MANKENİ MİYİM?"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, basın toplantısının ardından bir gazeteciye yaptığı açıklamada Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na bir daha katılmayacağına dair kararında ısrarcı olarak "Ben konu mankeni miyim, hiç umurumda değil kimi alıyorlarsa alsınlar" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÇALIŞANI ENFLASYONA EZDİRMEDİK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Asgari ücretin son 22 yılda 126 dolardan 628 dolara yükseldiğini belirten Erdoğan şöyle konuştu: Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz çalışmalarını dün tamamladı. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücret miktarını 22 bin 104 lira olarak belirledik. Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin asgari ücretli başına işverene verdiği destek ise 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. 2002'de 184 TL, yani döviz bazında 126 dolar olan asgari ücret, son artışla birlikte 628 dolara çıkmış oldu. Yeni asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum. Duydum ki CHP bugün galiba Meclis'e de gelmeyecekmiş, yolları açık olsun. İstikrar içinde büyümeyi ve kalıcı sosyal refah artışını amaçlayan, daha müreffeh, daha güçlü bir Türkiye vizyonunu hedefleyen 2025 yılı bütçemizi aziz milletimizin de sahiplenmesi ile hayata geçireceğiz.

Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
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Yorumlar (61)

Haber YorumlarıMurat Ç:

sende istifa et boşa oturma o koltukta....

Yorum Beğen247
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıIlhan Gunes:

Bu iktidar yalakasına söyleyin kalksın o koltuktan yıllardır işçinin emekçinin hangi hakkını savunmuş utanmadan konuşuyo

Yorum Beğen207
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıAHMET AHMET:

o zaman kendinizi fesh edin bir işe yarayan

Yorum Beğen188
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıWalter white:

Dayı sen ne iş yaparsın ?

Yorum Beğen165
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıBükücü:

Katılsalar sanki bir faydası oluyor. En iyisi katılmayın abicim en azından boş yapan sayısı bir kişi eksilir

Yorum Beğen122
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıJokerAllame:

ampül sevenler yokuz demedikce devam böyle sürünmeye:)

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıSerhat Bağcı:

Sayın cumhurbaşkanımızdan randevu almanız daha mantıklı olacaktır konuşularak çözülür.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme79
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Haber YorumlarıAlpmurat İpek:

sendikalar olarak ortak iş bırakma eylemi yapın. ama tabi bu devlet onada yasak getirdi. kendiler çalıp kendiler oynuyor..

Yorum Beğen85
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Haber YorumlarıCoşkun Kurt:

Halk alışmış zklmeye az daha zksnler.

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıGaripBirAdam null:

helal olsun sana

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme43
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