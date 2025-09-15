Türk Dünyası Sigorta Birliği Şuşa'da Faaliyete Geçti

Türk Dünyası Sigorta Birliği, 14 Eylül'de Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da düzenlenen ilk genel kurul toplantısıyla resmen faaliyete geçti.

Türkiye Sigorta Birliğinden (TSB) yapılan açıklamaya göre, Mayıs 2022'de İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sigorta Zirvesi'nde temelleri atılan Türk Dünyası Sigorta Birliği, Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın kurucu üyeliğiyle hayata geçti. Birliğe, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci statüsüyle katıldı.

Şuşa'daki genel kurulda kabul edilen yol haritası, birliğin sembolik bir adım olmaktan öte, bölgesel sigortacılığa yön verecek somut hedeflere sahip stratejik bir yapı olduğunu ortaya koydu.

Birliğin kuruluş amaçları arasında, üye ülkeler arasında bilgi ve uzmanlık paylaşımı, personel değişimi, ortak sigorta ve reasürans havuzlarının oluşturulması, afet ve tarım sigortalarında işbirliği ile dijitalleşme ve teknoloji transferi gibi başlıklar öne çıktı.

Açıklamada genel kuruldaki konuşmasına yer verilen Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, Türk Dünyası Sigorta Birliğinin tarihi bir fırsat sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ortak hedefler ve işbirliği ruhu ile Türk dünyasında daha güçlü, şeffaf ve sürdürülebilir bir sigorta ve emeklilik ekosistemi inşa edeceğimize olan inancımız tamdır. Bu birlikteliğin sadece imzada kalmaması ve kısa orta uzun vadeli üst politika hedefleriyle desteklenmesi çok önemlidir. Türkiye, doğal afet sigortası, tarım sigortası, bireysel emeklilik ve dijitalleşme alanındaki tecrübelerini paylaşmaya hazır. Biliyoruz ki güçlü mali yapılar yalnızca tek bir ülkenin değil, birlikte hareket eden ülkelerin ortak kazanımıyla kalıcı hale gelir. Türk dünyasının yükselişi ancak birlikte hareket ederek mümkün olacaktır. SEDDK olarak bu birlikteliği tüm desteğimizi taahhüt ediyoruz."

"Afetlere karşı omuz omuza direnç kazanacağız"

TSB Başkanı Uğur Gülen de 2022'de hayali kurulan yapının Şuşa'da hayata geçmesinden gurur duyduklarını ifade ederek Türkiye sigorta sektörünün büyüklüğüne dikkati çekti.

Sektörün 22 trilyon dolar teminat, 72,5 milyar dolar aktif büyüklük, 8,1 milyar dolar özkaynak ve 50 milyar dolar fon büyüklüğü ile ülke ekonomisinin en güçlü yapı taşlarından biri olduğunu belirten Gülen, 2030 yılı için 50 milyar dolar prim üretimi ve yüzde 5 penetrasyon hedeflediklerini kaydetti.

Gülen, amaçlarının, ülkenin dünya ekonomisindeki yeriyle uyumlu bir noktaya ulaşmak ve sigortacılığı bir cazibe merkezi haline getirmek olduğuna işaret ederek, "Sigortacılığı yalnızca finansal büyüklüğüyle değil, güvenilirliği, dayanışması ve Türk dünyamıza uzanan eliyle anılan bir sektör kılmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Dünyası Sigorta Birliğinin dayanışma ve güven üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Gülen, "Afetlere karşı omuz omuza direnç kazanacağız, reasürans kapasitemizi ortak güçle artıracağız, dijital sigortacılıkla her vatandaşımıza erişim sağlayacağız. Sigortacılığın dili evrenseldir, güvence, dayanışma ve gelecek. Biz bu dili, ortak tarihimizin kardeşlik bağıyla birleştirerek dünyaya güçlü bir mesaj veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Sigortacılar Birliği Genel Müdürü Elmar Mirsalayev de Türk Dünyası Sigorta Birliğinin, Türk Devletleri Teşkilatının amaç ve yapısını da güçlendirdiğini belirterek, "Bu yeni oluşum, Birliğimizi yeni başarılara ve daha büyük projelere taşıyacaktır. Türk dünyası sigortacılarının bu platformda birleşmesi, sigortacılığın gelişim imkanlarını da artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Genel Kurula katılan üye ülkelerin sigortacılık düzenleme kurumları başkanları ve sigortacılık birliği başkanları, Türk Dünyası Sigorta Birliğinin hayata geçmesinin sigorta sektöründe işbirliğini artırarak bölgesel dayanışmayı güçlendireceğine vurgu yaptı.

Katılımcılar, bu adımın sadece ekonomik ve finansal gelişime değil, aynı zamanda ortak kültürel ve tarihi bağların pekiştirilmesine de önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.