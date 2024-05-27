Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri Kaçak Sigara ve Tütüne El Koydu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında geçen yıl 1144 ton sigara ve 515 ton tütüne el konulmasını sağladı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tütün ürünlerinin zararlarına dikkati çekmek ve bu ürünleri kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak amacıyla 31 Mayıs "Dünya Tütünsüz Günü" olarak ilan edildi.

Tütün kaçakçılığıyla etkin mücadele, vergi kaybının, haksız rekabetin ve tütün tüketimindeki artışın önüne geçmek için de önem taşıyor.

Sigara ve tütünün en çok ele geçirildiği il İstanbul oldu

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, gümrük muhafaza birimlerince, tütün ve tütün mamulü kaçakçılığına ilişkin yapılan risk analizi çalışmaları ve alınan ihbarlar kapsamında rutin ve müştereken denetimler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda ekiplerce yapılan operasyonlarda geçen yıl 46,2 milyon lira değerinde 1144 ton sigara, 49 milyon lira tutarında 515 ton tütün ele geçirildi. Bu yılın ilk 4 ayında da ekipler, 27 milyon lira değerinde 517 ton sigara ile 40,7 milyon lira tutarında 59 ton tütüne el koydu.

Söz konusu ürünlerin en çok ele geçirildiği iller geçen yıl Edirne ve İstanbul olurken, bu yılın ocak-nisan döneminde de Mersin ve İstanbul öne çıktı.

6 yıla kadar hapis cezası uygulanabiliyor

Sigara kaçakçılığı için Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli yaptırımlar uygulanıyor. Kanunla, yasa dışı bandrol imali, uygun şekilde temin edilen bandrollerin yasa dışı kullanımı, bandrolsüz veya taklit bandrol barındıran tütün ve tütün mamulünün ticari amaçla üretimi, satışı, bulundurulması ve nakli fiilleri için 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası öngörülüyor.

Bakanlığa bağlı ekipler, her türlü kaçakçılığın önüne geçmek için son teknoloji ile geliştirilen sistemleri kullanmayı sürdürüyor. Bu kapsamda gümrük kapılarında kaçakçılık riski bulunan eşya, yolcu ve taşıtların önceden tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla Milli Tarama Sistemleri, yerli ve milli yarı-sabit x-ray tarama sistemleri, Muhafız gibi programlar, bandrol tespit cihazları ve dedektör tütün köpekleri kullanılıyor.

Ele geçirilen kaçak papağanlar ilgili birimlere teslim ediliyor

Öte yandan, World Parrot Trust adlı uluslararası yardım kuruluşu tarafından her yıl 31 Mayıs'ta "Dünya Papağanlar Günü" de kutlanıyor. Bu gün kapsamında papağan popülasyonunun korunmasının önemine dikkat çekiliyor.

Söz konusu gün, kaçak papağan ticaretinin önlenmesi, bioçeşitliliğin, kültürel mirasın ve halk sağlığının korunmas ile hayvan refahının sağlanmasına ve yasal ticaretin teşvik edilmesine katkı sağlıyor.

Gümrük Muhafaza birimlerince, "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesi" kapsamında tespit edilen kaçak papağanlar, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine, belediyelere, hayvanat ve botanik bahçelerine teslim ediliyor.

Bu kapsamda ekipler, 2020 yılında 14 bin 160 lira değerinde 4, geçen yıl ise 668 bin 203 lira tutarında 66 papağana el koydu.