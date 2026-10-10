Ticaret Bakanı Bolat, Kültür ve Sanatla Büyüyen Ticaretin Hikayesi Forumu'nda konuştu:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kültür varlıklarının korunması konusunda ciddi çalışmalarının bulunduğunu belirterek, "Gümrük muhafaza ekiplerimiz son 5 yılda, 2026 Eylül sonu itibarıyla tam 133 yakalama olayı gerçekleştirdi ve 80 bin 150 adet kültür ve tabiat varlığımızın yurt dışına kaçırılması engellenmiş oldu." dedi.

Ticaret Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu işbirliğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kültür ve Sanatla Büyüyen Ticaretin Hikayesi Forumu" başladı.

Forumun açılışında konuşan Bakan Bolat, etkinliğin kültür ve sanatın insan hayatının bir parçası olduğunu ortaya koyduğunu kaydederek, tarihten gelen kültürel ve sanatsal zenginliğin daha da geliştirilmesi gerektiğini, yurt dışındaki temaslarında ve Türkiye'ye gelen misafirlerle buluşmalarında Türk kültürünü ve sanatını yansıtan nadide eserleri hediye ederek ülkenin kültürel zenginliğini tanıtmaya çalıştıklarını anlattı.

Bakanlık olarak 14-21 Eylül'de Ahilik Haftası kutlamalarını hayata geçirdiklerini dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ahilik sadece para kazanmak için kurulmuş bir teşkilat değil dürüstlüğü, güvenilirliği, dayanışmayı, kaliteli üretimi, emeğe saygıyı ve tüketicinin hakkını gözetmeyi, ticaret hayatının merkezine yerleştiren bir medeniyet anlayışıdır. Ticaret Bakanlığı olarak her yıl Ahilik Haftası düzenliyoruz. Diğer zamanlarda da bunu vurguluyoruz ama bu ahilik ve esnaf çalışmalarımızda kültürü yaygınlaştırmak, esnaflarımızın konularına dikkat çekmek, onların mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak anlamında birçok program yapıyoruz. Bu programların da en önemli özelliklerinden birisi de kültür-sanat çalışmaları, programları oluyor."

"238 milyar dolarlık milli geliri 1,7 trilyon dolara taşımak kolay değil"

Bakan Bolat, küresel ekonomide yaşanan zorluklardan ve bölgesel savaşlardan bahsederek, Türkiye'nin tüm olumsuzluklara rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomik alanlarda önemli ilerlemeler sağladığını anlattı.

Türkiye'nin artık bölgenin, Avrupa'nın ve dünyanın saygın, itibarlı, sözü dinlenen oyun kurucu ülkelerinden birisi haline geldiğini dile getiren Bolat, sözlerine şöyle devam etti:

"Bundan en büyük pay saygıdeğer Cumhurbaşkanımız ve dava arkadaşlarının 23 yıldır gösterdikleri büyük çalışma azmi, kararlılık, reformlar ve başarılı performanstır. 238 milyar dolarlık milli geliri haziran itibarıyla 1,7 trilyon dolara, 36 milyar dolarlık mal ihracatını eylül itibarıyla 284 milyar dolara taşımak, 14 milyar dolarlık hizmet ihracatını 125,5 milyar dolara taşımak kolay değil."

"Esnafımızın işlerinin büyümesi ve gelişmesi için büyük katkılarımız var"

Ticaret Bakanı Bolat, ihraç ettikleri ürünlerde mutlaka Türk kültüründen ve sanatından unsurların olmasını istediklerini belirterek, "Böylece sadece ürün ya da hizmet satmış olmuyoruz. Aynı zamanda kültürümüzü, sanatımızı, geleneklerimizi ve değerlerimizi tanıtmış oluyoruz. Bunlar çok çok önemli unsurlar." dedi.

Türkiye'nin son yıllarda birçok üründe önemli bir üretici haline geldiğini kaydeden Bolat, otomotiv, savunma, havacılık, makine, yapı malzemeleri, tekstil, giyim, kimyevi ürünler, kumaş ve seramik gibi çok farklı alanlarda marka haline geldiklerini anlattı.

Bolat, Ticaret Bakanlığının esnaftan da sorumlu olduğunu anımsatarak, "Onların işlerinin büyümesi ve gelişmesi için çok büyük katkılarımız oluyor. 2 milyon 265 bin esnafımız var." diye konuştu.

Esnafa ve ahilik kültürüne yönelik hayata geçirdikleri projelerden bahseden Bolat, kooperatiflere de aynı şekilde destek sunduklarını bildirdi.

"Bu yıl 115 kooperatifin 126 projesine 65 milyon lira hibe desteği sağladık"

Bakan Bolat, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programına değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bize bağlı 12 bin kooperatif ve yaklaşık 2 milyon kooperatif ortağı bulunmakta. Kadın kooperatifleri Ticaret Bakanlığını çok iyi bilir. Onlara iş kurmalarında hibe desteği, eleman çalıştırma desteği, fuarlara katılım desteği veriyoruz. Bu yıl 54 ilimizden 115 kooperatifin 126 projesine 65 milyon lira hibe desteği sağlanmasına karar verdik. Bu destekler 2021 yılından beri devam etmektedir."

Bolat, kültür varlıklarının korunması konusunda Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün önemli çalışmalarının bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gümrük muhafaza ekiplerimiz son 5 yılda, 2026 Eylül sonu itibarıyla tam 133 yakalama olayı gerçekleştirdi ve 80 bin 150 adet kültür ve tabiat varlığımızın yurt dışına kaçırılması engellenmiş oldu. Çünkü bize göre bir kültür ve tarihi eser yalnızca maddi değeri olan bir eşya değil aziz ve necip milletimizin tarihi ve bugünün hafızasıdır. Bunun kaybolmasına izin veremeyiz. Kültür varlıklarımızı korumayı da Ticaret Bakanlığının ödevlerinden bir tanesi olarak kabul ediyor ve bunun için hızla çalışıyoruz."

"Türk dizileri artık dünyanın her yerinde izlenir hale geldi"

Bakan Bolat, Türk dizilerinin artık dünyanın her yerinde izlenir hale geldiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Günlük 1 milyar seyirci var ve dünyada Güney Kutbu'na en yakın kara parçası olan Şili'de bile günde 24 tane Türk filminin izlendiğini Şili Dışişleri Bakanı'ndan öğrenmiştim. Yine İspanya'da çok sayıda kanalda her gün Türk filmlerinin izlendiğini biliyoruz. Benzer şekilde Endonezya'da, Avustralya'da, Asya'da, Afrika'nın ve Orta Doğu'nun her tarafında, Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Avrupa'da, Akdeniz coğrafyasında çok güçlü izleyici kitlesi olan Türk dizileri, ülkemiz açısından önemli bir tanıtım mecrası olarak büyük önem taşıyor."

Bolat, dizilerin Türkiye'nin tarihinin ve kültürünün tanıtımına katkı yaptığını ifade ederek, aynı zamanda Türk ürünlerinin dünyaya tanıtılmasına destek sunacağını anlattı.

Kaynak: AA