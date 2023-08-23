TBB'den Koçarlı Belediyesi'ne beko loder hibesi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Koçarlı Belediyesi'ne 1 adet beko loder hibe edildi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişimleri sonucunda Koçarlı Belediyesine TBB'den kazıcı yükleyici özelliklere sahip Beko-Loder Kepçe bedelsiz olarak kazandırıldı. Koçarlı Belediyesine hibe edilen beko loderi inceleyen Başkan Kaplan, hibe edilen aracın Koçarlı'ya hayırlı olmasını diledi. Koçarlı'ya daha iyi hizmet verebilmek için her geçen gün Belediyenin araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Halkımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak adına göreve geldiğimizden bugüne araç filomuzu yenileyerek güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede son olarak beko loderimiz Türkiye Belediyeler birliğimizce belediyemize hibe edilerek teslim edilmiştir. Yeni aracımız halkımıza hayırlı olsun. Yüreğimizde Koçarlımız, aklımızda hep daha fazlası var. Beko loder ilçemize hizmet için hazır. Bu aracı belediyemiz filosuna katarak halkımıza kazandırılması için talimat veren başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhasekiye, Hibe eden Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Yücel Yılmaz'a ve AK Parti Aydın milletvekillerimize desteklerinden dolayı şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum. Koçarlı'ya ne yapsak azdır, her şey yakışır" dedi. - AYDIN