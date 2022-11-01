Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler
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Tarım Kredi marketleri yeni bir indirim kampanyasına daha gitti. 1-15 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında gıdadan temizliğe kadar birçok ürünün fiyatı düştü. İşte kalem kalem o ürünler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını belirttiği Tarım Kredi marketlerinde aylık indirim kampanyaları devam ediyor. Kasım ayı indirim kampanyası ve fiyatı düşen ürünler sosyal medyadan tek tek paylaşıldı.
İNDİRİM 1-15 KASIM ARASINDA GEÇERLİ
Tarım Kredi Marketlerinin hesabından yapılan paylaşımda "Tarım Kredi Kooperatif Market'te temel ihtiyaç ürünlerinde büyük indirim başladı! Fırsatlardan yararlanmak için 01-15 Kasım tarihleri arasında mağazalarımızı ziyaret ediniz." ifadeleri kullanıldı.
BİRÇOK ÜRÜNÜN FİYATI DÜŞTÜ
Kampanya kapsamında gıdadan temizliğe kadar birçok ürünün fiyatı düştü. İndirime giren ürünler arasında peynir, ayçiçek yağı, deterjan, sabun, bakliyat, un, çay, kahvaltılık gibi farklı ürünler yer alıyor.
İşte fiyatı düşen ürünler;