Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

Tarım Kredi marketleri yeni bir indirim kampanyasına daha gitti. 1-15 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında gıdadan temizliğe kadar birçok ürünün fiyatı düştü. İşte kalem kalem o ürünler...