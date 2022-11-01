Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

Ekonomi Haberleri

Tarım Kredi marketleri yeni bir indirim kampanyasına daha gitti. 1-15 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında gıdadan temizliğe kadar birçok ürünün fiyatı düştü. İşte kalem kalem o ürünler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını belirttiği Tarım Kredi marketlerinde aylık indirim kampanyaları devam ediyor. Kasım ayı indirim kampanyası ve fiyatı düşen ürünler sosyal medyadan tek tek paylaşıldı.

İNDİRİM 1-15 KASIM ARASINDA GEÇERLİ

Tarım Kredi Marketlerinin hesabından yapılan paylaşımda "Tarım Kredi Kooperatif Market'te temel ihtiyaç ürünlerinde büyük indirim başladı! Fırsatlardan yararlanmak için 01-15 Kasım tarihleri arasında mağazalarımızı ziyaret ediniz." ifadeleri kullanıldı.

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

BİRÇOK ÜRÜNÜN FİYATI DÜŞTÜ

Kampanya kapsamında gıdadan temizliğe kadar birçok ürünün fiyatı düştü. İndirime giren ürünler arasında peynir, ayçiçek yağı, deterjan, sabun, bakliyat, un, çay, kahvaltılık gibi farklı ürünler yer alıyor.

İşte fiyatı düşen ürünler;

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title