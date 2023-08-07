Süre uzatıldı! Bankada unutulan paralar yanıyor! Tek tıkla hemen kontrol edin

Zamanaşımına uğrayan hesaplarla ilgili süre uzatıldı. Hesapta unutulan paraları son güne bırakmayın. Ziraat Bankası, zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakları olan hesaplarla ilgili son başvuru tarihini 15 Eylül'e erteledi. Bankadan parasını tahsil etmek isteyenlerin kimlikle başvuru yapması gerekecek.

Bankada unutulan paralar yanıyor! Zamanaşımına uğrayan hesaplardaki paralar TMSF'ye devrediliyor. Zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacaklarla ilgili süre uzatıldı.

Ziraat Bankası'nda hesabı olan ve bu hesapta unutulan paralarla ilgili son başvuru tarihine sayılı günler kaldı. En son talep ve işlemlerin üzerinden 10 yıl geçmesi, paranın talep ve tahsil edilmemesi nedeniyle kullanımda olan hesaplar kapatılacak.

SÜRE ERTELENDİ

Zamanaşımına uğrayacak mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar için hesap sahiplerinin bankaya başvuru yapması gerekecek. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hak sahipleri tarafından bankaya yapılacak son başvuru süresi 15 Eylül 2023 tarihine ertelenmişti.

ÇEKİLMEYEN PARALAR TMSF'YE DEVREDİLECEK

Banka hesaplarının bağlı bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgesi ile başvurmayan kişinin mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği TMSF'ye devredilecek.

Zamanaşımına uğrayacak yatırım hesapları ise son başvuru tarihi geçtikten sonra her türlü emanet ve alacaklar, Takasbank ve MKK nezdindeki YTM uhdesinde yatırımcı adına açılacak hesaplara devredilecek.

GERİ ALMAK MÜMKÜN OLMAYACAK

Parasını bankalarda unutan kişiler son başvuru tarihini geçirdikten sonra parasını istese de çekemeyecek. Söz konusu tutarın TMSF'ye devri halinde hak sahibine ödeme yapılmayacak.

2023 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak mevduat hesapları ve emanetleri görmek için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız gerekecek. Giriş yaptıktan sonra ad ve soyad ile güvenlik kodu numaralarını doldurabilirsiniz. Karşınıza çıkacak sayfadan zamanaşımına düşecek hesabınızın olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz.