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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 236 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 236 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 39 milyon 456 bin 665 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 78 milyon 657 bin 950 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 236 lira 79 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 2 milyon 289 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 753 lira 89 kuruş, satış fiyatı 16 bin 719 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 110 milyon 351 bin 144 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 109 milyon 620 bin 495 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi

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