Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 446 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 132 bin 731 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 2 milyon 492 bin 94 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 446 lira 11 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 970 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 968 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 923 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 117 milyon 13 bin 487 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 116 milyon 857 bin 260 metreküp olarak kayıtlara geçti.