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SPK, Finansal Okuryazarlık Bilincini Artırmak İçin Kamu Spotu Hazırladı

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırımlarını borsada değerlendirenlerin finansal okuryazarlık bilincini yükseltmek için kamu spotu hazırladı. Spot, finansal bilginin doğru kanallarla edinilmesinin önemini vurgulamayı amaçlıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırımlarını borsada değerlendirenlerin finansal okuryazarlık bilincini yükseltmek için kamu spotu hazırladı.

SPK'den yapılan açıklamada, kamu spotunun, 2008 yılında yaşanan küresel finansal krizden bu yana finansal bilginin edinilmesinde doğru kanalların kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu göstermek amacıyla hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Finansal teknolojideki hızlı değişim ve dönüşüm, yeni finansal enstrümanların dolaşıma katılması dolayısıyla çok fazla alternatif aracın geliştiği bir ülke konumunda olmamız, ponzi sistemi gibi hususlar da finansal bilginin ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin önemini artırmıştır." ifadesi kullanıldı.

Böylesi bir ortamda finansal okuryazarlık bilincini yükseltmenin temel politika hedeflerinden biri haline geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurulumuz tarafından hazırlanan kamu spotunda 'Tüyo, duyum ve söylenti ile yatırım yapanlar kaybetmeye mahkumdur. Bilgiye ve araştırmaya dayalı bilinçli yatırımlar ancak tasarruf sahiplerine kazandıracaktır.' mesajı verilmek istenmiştir."

Kaynak: AA / Ekonomi

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