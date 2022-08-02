Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı KPSS sorularını bir yayınevinin sınavında çıkması iddialarıyla ilgili inceleme talimatı verdi

31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında adaylara yöneltilen bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavında yer aldığı iddia edildi.

ÖSYM "ASILSIZDIR" AÇIKLAMASINDA BULUNMUŞTU

Soruların şıklarına kadar aynı olacak şekilde KPSS'de adaylara yönetildiğini öne süren iddialar ÖSYM tarafından yalanlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

ERDOĞAN, İNCELEME TALİMATI VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki söz konusu iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi.

"TEK BİR EVLADIMIZIN DAHİ MAĞDUR OLMASINA İZİN VERMEYİZ"

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Erdoğan, "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

KPPS SONUÇLARI 2 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu pazar günü saat 10.15'te yapıldı. Sınavda 120 soru için adaylara 130 dakika süre verildi. Eğitim Bilimleri oturumu ise aynı gün saat 14.45'te gerçekleştirildi. Bu oturumda adaylara 100 dakika süre verildi, 80 soru yöneltildi. Sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.

İddialara neden olan soruların bazıları şöyle: