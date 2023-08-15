Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Tüm OSB'lerin Cazibe Merkezi İlan Edilmesini Talep Ediyor

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Ağustos ayı olağan meclis toplantısında, tüm meclis üyeleri Başkan Zeki Özdemir yönetiminde tek yürek olarak, Sivas'ta bulunan tüm OSB'lerin cazibe merkezi ilan edilmesini talep etti.

STSO Başkanı Zeki Özdemir, yapmış olduğu konuşmada " Sivas'ta bulunan tüm organize sanayi bölgelerimizin cazibe merkezi çerçevesine alınmasını her platformda dillendiriyorum. Sivas'ta 5 adet organize sanayi bölgemiz var. Demirağ Organize Sanayi Bölgemiz cazibe merkezi çerçevesinde, diğer OSB'lerimizin de cazibe merkezi ilan edilip, 6. Bölge teşviklerinin buralara uygulanması gerekiyor. Bunlar; Sivas Şarkışla Organize Sanayi Bölgesi, Sivas Gemerek Organize Sanayi Bölgesi, Şarkışla Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi ve Sivas Birinci Organize Sanayi Bölgesi. Sivas'ın ekonomisini ilçelerimizle beraber ayağa kaldırmamız için bu organize sanayi bölgelerimizin de cazibe merkezi çerçevesine alınmasını hep birlikte dillendirmeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Siyasi Parti Genel Başkanlarımıza sunduğumuz dosyada tüm organize sanayi bölgelerimizin cazibe merkezi çerçevesine alınmasını ana başlık olarak talep ettik. Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde, tahsiste yüzde 80 oranına ulaşmış durumdayız. Ek tahsis alanları oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgede, yüksek teknoloji ürünler üreten firmalar istiyoruz. İnce eleyip sık dokuyoruz. Bugünkü yaşadığımız sorun tamamıyla ekonomi ile ilgili. Şu anda küresel bir sorun yaşıyoruz. Bu sorun bütün dünyayı ilgilendiriyor. İhracat rakamlarımız düştü, personel maliyetleri yüzde 100 artış gösterdi. Kendi işletmelerimizde dahi önümüzdeki birkaç ayı maalesef planlama şansımız yok." dedi.

"Sorunun çözümü; tasarruf, beklentilerin azaltılması ve üretimden geçiyor"

Ekonomik sıkıntıların aşılabilmesi için öneriler sunan Başkan Zeki Özdemir, "Buradan Hükümetimize de seslenmiş olayım. Ekonomik sıkıntıları aşabilmek için biz üretici ve tüketiciler eğer tasarruf yapmazsak, beklentilerimizi azaltmazsak, üretim yapmazsak bu girdaptan çıkma şansımız yok. Bu anlattığım global bir konu. Ülkemizde yaşayan tüm üretici ve tüketiciler olarak bu üç konuyu gündeme alıp ısrarla üzerinde durmamız gerekiyor. Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımız başta olmak üzere, STK'larımızla, Kamu Kurumlarımızla ve Sanayicilerimizle iyi bir etkileşim içerisindeyiz. STSO, TÜRASAŞ iş birliği ile mesleki akreditasyona sahip kaynak ustası yetiştirme kursu düzenlemeyi planlıyoruz. Amacımız, kamu sanayi iş birliğinde kaynak eğitim merkezi açmak, kursiyerleri eğitmek ve sonunda belge vermek. Böylece yetişmiş eleman ihtiyacı kısmen karşılanmış olacaktır. Ayrıca Odamız bünyesinde İŞKUR ile beraber Özel İstihdam Bürosu oluşturmayı planladık. İŞKUR talepleri toplayıp, işveren ve iş arayanları nasıl bir araya getiriyorsa biz de odamızda böyle bir büro oluşturarak mensuplarımızla kalifiye elemanları bir araya getirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"Kredi Kartı ile taksitli satışlar konusuyla ilgili talepleri TOBB ve BDDK'ya bildirdik"

Kredi kartı ile taksitli satışlar konusuyla ilgili talepleri TOBB ve BDDK'ya bildirdiklerine değinen Özdemir, "Milletvekillerimizden, siyasilerimizden talep ettik. Önümüzdeki hafta Ankara'da yapılacak olan Türkiye Ekonomi Şurası için TOBB bizden taleplerimiz istedi. Mensuplarımızdan gelen diğer taleplerle beraber ihale fiyat farkları ve taksitli satışlar konusu da yer almaktadır. 'Cumhuriyeti Kuran Şehirler' buluşması ve etkinliklerine önce Erzurum'da başlandı sonra 4 Eylül'de Sivas'ta devam edecek. Önümüzdeki yıl da Samsun ve Amasya'yı da dahil ederek programlar yapmayı planlıyoruz. Fuar alanı konusunda ise, bizim gibi Anadolu şehirlerinde sadece fuar alanı diyerek bir yer oluşturmak, oluşturulduğunda ise orayı işlevsel hale getirmek mümkün değil. Tarım fuarından yola çıkarak, Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin ile konuştuğumuzda, belediyeye ait merkezi bir yerde etkinlik alanı oluşturulması ve bu alanda konserlerin, mitinglerin ve fuarların yapılması yönünde teklif götürdük. Anlattıklarımın hepsinin altında ekonomi var. Her yaptığımız harekette, etkinlikte mensuplarımızın ve şehrimizin ekonomik olarak kalkınmasını gerçekleştirmek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. İçerisinden geçtiğimiz bu zor dönemi siyasilerle, kamuyla ve özel sektörle birlikte bir arada sağlam durarak çözeceğiz. Bunu hep beraber yapacağız. Koro halinde dillendirirsek taleplerimiz yerini bulacak. Hepimizin tek bir gayesi var, o da Sivas " ifadelerine yer verdi. - SİVAS