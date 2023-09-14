Sivas Demiryolu Vagon Fabrikası Yeşil Enerji Kullanacak

Sivas Demiryolu Vagon Fabrikası'nın enerjisi CK Enerji Çamlıbel Elektrik ile yeşillendi.

Türkiye'nin en büyük özel demiryolu araç ve ekipman üreticisi Gök Yapı Grubu, GökRail Sivas Demiryolu Vagon Fabrikası'nın tükettiği elektriği yeşil enerji kaynaklarından karşılamak için CK Enerji Çamlıbel Elektrik aracılığı ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) aldı. Fabrikanın 1 yılda tükettiği 5 milyon 160 bin kWh'lik elektriğin tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak.

Sürdürülebilir bir gelecek için dünya genelinde yenilenebilir enerjinin kullanımı giderek artarken, doğaya bıraktığı karbon ayak izini silmeyi hedefleyen şirketler yeşil enerji kaynaklarına yöneliyor. Türkiye'nin en büyük özel demir yolu araç ve ekipman üreticisi Gök Yapı Grubu da Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet fabrikanın tükettiği elektriği yeşil enerjiden karşılamak için CK Enerji Çamlıbel Elektrik aracılığı ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) aldı.

"5 milyon 160 bin KWH'lik elektrik yeşil enerji kaynaklarından sağlanacak"

I-REC'in tüketilen elektriğin temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını gösteren uluslararası geçerliliğe sahip bir belge olduğunu söyleyen CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül, "Türkiye'de enerji sektörünün öncü kuruluşu olarak, bu süreçte de müşterilerimizin yanında yer alıyor, çevresel sürdürülebilirlik politikalarına destek veriyoruz. Üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesini ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan bu sertifikayı müşterilerimiz için temin ederken yeşil enerjinin her geçen gün öne çıkmasını sağlıyoruz. Bu belge ile firma fabrikalarında enerji tüketimini çevre dostu ve sürdürülebilir bir şekilde sağlama yönünde çok değerli bir adım attı. Böylece fabrikanın 1 yılda tükettiği toplam 5 milyon 160 bin kWh'lik elektriğin tamamı yeşil enerji kaynaklarından karşılanacak" değerlendirmesinde bulundu.

Yenilenebilin enerji sertifikası nedir

Son yıllarda giderek yaygınlaşan I-REC (Yenilebilir Enerjisi Sertifikası), RECs International tarafından geliştirilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası sertifikasyon sistemi. Uluslararası bağımsız bir kuruluş olan IREC Foundation tarafından verilen ve denetlenen bu sistemde, yenilenebilir enerji tesislerinde (güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve biokütle) üretilen her 1 MWh elektrik karşılığında bir sertifika oluşturuluyor. Yetkili enerji şirketleri de bu sertifikayı talep eden müşterilerinin elektrik enerjilerini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamasına destek veriyor.

Sertifika sahibi şirketler önemli avantajlar elde ediyor

Üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesi ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan bu sistem sayesinde tüketiciler bilinçli ve güvenilir bir seçim yapabiliyor. Aynı zamanda yeşil enerji kullanımının karbon salınımının azaltılmasına yönelik olumlu bir adım olması nedeniyle tüketici davranışını yeşil enerji kullanan tesisler için pozitif yönde etkileyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki firmalar, satın aldıkları ürünleri üreten tesislerin yenilenebilir enerji sertifikası almasını şart koşarken buna karşılık çeşitli avantajlar da sağlıyor. - SİVAS