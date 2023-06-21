Siemens, Çin'deki Üretim Kapasitesini Arttırmaya Devam Edecek

Siemens AG Başkanı ve CEO'su Roland Busch, Çin pazarının kalkınması ile ortaya çıkan fırsatlara büyük değer verdiğini belirterek, Çin'deki üretim kapasitesini genişletmeye, daha fazla Çinli ortağa daha iyi ürün ve hizmet sağlamak için çalışmaya, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çabalarını artırmaya ve Çin ekonomisinin yüksek kaliteli kalkınmasına aktif olarak katılmaya devam edeceklerini söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen IFA 2022'de Siemens standını ziyaret eden insanlar, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Siemens, Çin'deki üretim kapasitesini arttırmaya ve araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını ilerletmeye devam edecek.

BEİJİNG, 21 Haziran (Xinhua) -- Siemens AG Başkanı ve CEO'su Roland Busch, Xinhua ile Berlin'de kısa süre önce yaptığı söyleşide, Çin'in dünyanın en büyük endüstriyel pazarı olduğunu ve Siemens'in Çin pazarının kalkınması ile ortaya çıkan fırsatlara büyük değer verdiğini belirtti.

Çin pazarının Siemens için "çok cazip" olduğuna işaret eden Busch, Siemens'in Çin'deki üretim kapasitesini genişletmeye, daha fazla Çinli ortağa daha iyi ürün ve hizmet sağlamak için çalışmaya, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çabalarını artırmaya ve Çin ekonomisinin yüksek kaliteli kalkınmasına aktif olarak katılmaya devam edeceğini söyledi.

Dijitalleşmenin küresel ekonomide hayati bir rol oynadığını ve endüstriyel üretim, enerji sistemi, altyapı ve sağlık sektörlerini içeren pazarı dönüştüreceğini söyleyen Busch, Çin'in dünyanın en büyük endüstri pazarı olduğunu ve yararlanılacak "devasa bir potansiyeli" barındırdığını ifade etti.

Tüm sektörlerde dijitalleşmeye geçişle beraber Çin'in "endüstrinin dijitalleşmesini sağlayan lider bir pazar" haline gelme potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Busch, Çin'de dijital teknolojilerin yüksek oranda benimsendiğini ve dijital teknoloji kullanımının kabul görme oranının çok yüksek olduğunu vurguladı.

"Çin pazarının inovasyon alanında lider bir pazar olduğunu görüyoruz" diyen Busch, Çin'in dijital ekonomiye küresel geçişte kilit rol oynadığına ve sanayi sektöründe dijital dönüşüme öncülük edeceğine inandığını belirtti.

Çin pazarını "inovasyon lideri" olarak nitelendiren Busch, "Yatırımlarımızı artırıyoruz çünkü burada çözümlerin yerel olarak geliştirilmesi asli önem taşıyor" dedi.

Üretim kapasitesini ilerletmek amacıyla Çin'e yatırım yapmaya devam eden Siemens, aynı zamanda müşterilere daha yakın olmak ve pazar taleplerini daha iyi karşılamak için yerel Ar-Ge merkezleri kuruyor ve Ar-Ge çalışmalarını artırıyor. Siemens ayrıca, Çin'de çok sayıda uygulama yazılımı ürününün geliştirilmesini ve uygulanmasını desteklemek üzere bir dijital fabrika inşa etti.

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'ndaki (CIIE) Siemens standı, 6 Kasım 2022. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

Çarşamba günü Beijing'de başlayan Siemens Dijital Ekonomi Forumu'na katılan Busch, bu yıl Çin'i ikinci kez ziyaret etmiş oldu. Siemens, forumda yeni sabit varlıklara 140 milyon euro (153 milyon ABD doları) tutarında yatırım yaparak Chengdu dijital fabrikasının dördüncü aşama genişleme projesini başlattığını duyurdu. Projenin faaliyete geçtikten sonra fabrikanın üretim kapasitesini büyük ölçüde artırması bekleniyor.

Genişlemeye ilişkin soru üzerine Bush, "Stratejimiz pazar fırsatlarına dayanıyor" dedi. Şirkete göre genişleme, "Çin için Çin'deki yerel büyüme fırsatlarına hizmet etme" stratejisinin bir parçasını ifade ediyor.

Çin'de 48 milyondan fazla küçük ve orta büyüklükte işletme bulunduğunu ve dijital dönüşüme büyük talep olduğunu belirten Busch, Siemens'in bu geniş pazar konusunda iyimser olduğunu ifade etti. Şirket, eksiksiz bir teknik çerçeve sunarak daha fazla Çinli küçük ve orta ölçekli işletmeye fayda sağlamak umuduyla geçen yıl Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda açık dijital iş platformu olan Siemens Xcelerator'ı tanıtmıştı.

Çin pazarının dijital dönüşümü ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik ettiğini söyleyen Busch, Siemens tarafından başlatılan kapsamlı otomasyon, dijitalleşme, düşük karbonlu ürün ve çözümlerin Çin pazarının ihtiyaçlarıyla son derece uyumlu olduğunu belirtti.