Muğla Valisi Sayın İdris Akbıyık başkanlığında Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda, yeni yapılan Organize Sanayi Bölgesinin Etüt, Proje, Mühendislik İşleri Hizmet Alımı ihalesini kazanan firma ile sözleşme imzalandı. Ayrıca, Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapmak isteyen firmalar için Ön Talep Başvuruları alınması kararlaştırıldı.

Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Muğla Valisi Sayın İdris Akbıyık başkanlığında yapıldı. Toplantıya Yönetim Kurulu üyeleri Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ve Organize Sanayi Bölge Müdürü Tayyar Şaşmaz katıldı.

Toplantıda, geçtiğimiz günlerde yapılan Organize Sanayi Bölgesinin Etüt, Proje, Mühendislik İşleri Hizmet Alımı ihalesini kazanan firma ile sözleşme imzalandı.

Sözleşme ile halihazır harita işlemleri, imara esas jeolojik jeoteknik etüt raporu işlemleri, genel yerleşim planı ve üst yapı projeleri işlemleri, 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planları işlemleri, parselasyon planı ve tescil işlemleri, altyapı projeleri (yol, atıksu, içme ve kullanma suyu, yağmur suyu, elektrik, telekom) işleri yaptırılacak. Tüm bu işler için imzalanan sözleşmeye göre 150 gün süre verildi.

Toplantıda ayrıca, önümüzdeki günlerde ayrıntıları duyurulacak çağrı ile Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapmak için parsel tahsisi isteyen firmalar için Ön Talep Başvuruları alınması kararlaştırıldı. Öncelikle Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde bulunan ve süt hayvancılığı uğraşan, süt ürünleri üretimi veya süt hayvancılığına yönelik sanayi tesisleri kurmak isteyen yatırımcıların başvuruları alınacak. - MUĞLA