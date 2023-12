Türkiye İş Bankası, 2023 Satrancın Yıldızları Etkinliğiyle Sporcuları Bir Araya Getirdi

Türkiye Satranç Federasyonuna (TSF) 2005 yılından bu yana ana sponsor olarak destek veren Türkiye İş Bankası, olimpiyatlar ile Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde eden sporcuları İstanbul'da "2023 Satrancın Yıldızları" etkinliğinde bir araya getirdi.

Levent'teki İş Kuleleri'ndeki etkinliğe, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ın yanı sıra olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece elde eden sporcular katıldı.

Etkinlikte konuşan Hakan Aran, sporcuların kazandıkları dereceler ve başarılarıyla Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmelerinden büyük gurur duyduklarını ifade etti.

Cumhuriyet'in 100. yılını satranç dahil pek çok etkinlikle kutladıklarını belirten Aran, "Cumhuriyet'in 100. yılını çok özel bir etkinlikle tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu yıl Ankara'da düzenlediğimiz 100. Yıl Türkiye İş Bankası kupası birbirinden güzel keyif veren maçlara sahne oldu. Genel olarak Cumhuriyet'imizin 100. yılını satranç dahil pek çok etkinlikle kutlayıp unutulmaz kılmaya çalıştık. Ayrıca bu yıl satranç ligi çok heyecanlı gerçekleşti. Son ana kadar mücadele vardı ve THY şampiyon oldu." dedi.

Satrancın çok keyifli bir oyun olduğunu dile getiren Aran, "Satranç zekayla duyguyu öngörü ile sezgiyi birleştiren ve aynı zamanda disiplinle ve çalışmayla yaratıcılığı birleştiren çok özel bir oyun. Her türlü sonuca açık bir oyun olduğu için de ayrıca seviyoruz. Her seferinde yeni bir sayfa açan bir oyun." ifadelerini kullandı.

Sponsorluktan dolayı memnuniyetini dile getiren Aran, şunları kaydetti:

"Böyle bir oyuna sponsor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Federasyonumuzla yakın ilişki içerisinde olmaktan da ayrıca mutluyuz. 7 yaşında Avrupa şampiyonu olan sporcularımızı burada görüyor olmak da bu projeleri başlatmak gerektiğinin bir işareti aslında. Minik hamleler projemizi başlattığımız için de son derece mutluyuz. Ben şampiyonalarımızı gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum."

Gülkız Tulay: "1 milyon lisanslı sporcuya ulaşan ilk federasyon olduk."

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da Türk satrancının son yıllarda yıldızlaştığını ve çok sayıda tarihi başarıya imza attığını ifade etti.

Tulay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sporcularımız Cumhuriyet'in 100. yılının hakkını elde ettikleri başarılarla fazlasıyla verdi. 2023 yılı Türk satrancının tarih yazdığı ve ülkemize ilkleri yaşattığı bir yıl oldu. Avrupa'da Türk satrancının örnek olarak kabul görmesi bizler için son derece önemli. Ayrıca şahsıma verilen Avrupa'nın en başarılı yöneticisi ödülü yaptığımız projelere verilen değerin bir yansıması oldu. Türkiye İş Bankası ile 18 yıl önce başlayan yolculuğumuza sayısız başarılar sığdırdık. Umuyoruz ki bu yolculuk uzun yıllar devam eder."

1 milyonun üzerinde lisanslı sporcuya ulaştıklarını belirten Tulay, "Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı tüm federasyonlar arasında 1 milyon lisanslı sporcuya ulaşan ilk federasyon olduk. Türkiye İş Bankası'nın sponsorluğunun başladığı 2005 yılında lisanslı sporcu sayımız 30 bin iken 2023 yılda bu rakam 1 milyon 200 binin üzerine çıktı ve Türkiye tarihinde bir ilke imza attık. Kadın lisanslı sporcu sayımız o tarihte 8 bin iken bu yıl 400 bine ulaştı." ifadelerini kullandı.

"Bu yıl Dünya Kupası'nda bir ilki başararak 4 sporcu ile temsil edildik"

Bu yıl birçok başarı elde ettiklerini aktaran Tulay, şunları kaydetti:

"Sporcularımızın her katıldığımız turnuvadan kupa ve madalyalarla dönüyor olması, emeklerimizin karşılığını aldığımızı gösteriyor. Arnavutluk'ta düzenlenen Okullar Satranç Şampiyonası'nda toplamda 15 madalya ile kürsünün en üst sırasında yer alarak Avrupa'nın en başarılı ülkesi olduk. 12 yaş takımımız Avrupa ikincisi olurken, Dünya Okullar Takım Satranç Şampiyonası'nda genç takımımız namağlup şampiyon oldu. 2022 yılında 16 yaş olimpiyatında Türk satranç tarihinde ilk kez şampiyonluk yaşarken bu yıl düzenlenen 16 yaş olimpiyatında ise ikinci olduk. Bu yıl Dünya Kupası'nda bir ilki başararak 4 sporcu ile temsil edildik. Ayrıca Türk satranç tarihinde ilk kez FIDE Reyting Sıralaması'nda ilk 100'e bir sporcumuz dahil oldu."

Gençlik ve Spor Bakanlığının satranç branşına desteğinden de bahseden Tulay, "Bu başarıları çok kıymetli sponsorlarımız sayesinde yaptık. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği çok kıymetli, her zaman satrancı ayrı bir yere koyuyorlar. Her zaman satrançtan övgü ile bahsediyorlar. Sponsorlarımıza ve sporcularımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkiye İş Bankası ile "Satranç Sınıfları", "Yeni Hayata Bir Hamle", "Benim Hamlem Benim Geleceğim", "Sevgi Evleri" gibi önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Tulay, "Şimdi sırada 'Minik Hamleler' projemiz var. Bu proje ile satrancı okul öncesinde yaygınlaştıracağız. İnanıyoruz ki bu projeden de ilham verici öyküler yükselecek. Ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası'na bu yolda bizimle 18 yıldır hiç eksilmeyen her geçen daha da artan heyecanla yürüdükleri için çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece elde eden başarılı sporculara Hakan Aran ve Gülkız Tulay tarafından ödül ve hediye takdimi yapıldı.

Ödüle layık görülen sporcular şunlar:

Adar Tarhan, Ali Poyraz Uzdemir, Ali Varyemez, Arya Aydoğan, Ayaz Şaşkın, Baver Yılmaz, Bora Savran, Bora Şahin, Cem Kaan Gökerkan, Deniz Özen, Dila Baloğlu, Dragan Solak, Ediz Gürel, Ekaterina Atalık, Elif Zeren Yıldız, Elifnaz Akat, Emre Can, Eray Kılıç, Eymen Eren Büyük, Görkem Ünsal, Gülanay Aydın, Hasan Hüseyin Çelik, Hayale İskenderova, Hayri Beyhun Şenel, Işık Can, Işıl Can, Kübra Öztürk Örenli, Masal Budumlu, Mert Can Seviğ, Mert Yılmazyerli, Metehan Özen, Miraç Melih Topuz, Mustafa Yılmaz, Selin Torun, Umut Anıl Doğan, Uygar Duruçay, Vahap Şanal, Yamaç Samani, Yağız Kaan Erdoğmuş, Zeynep Acar, Zeynep Çiftçi.