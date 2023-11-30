Şanlıurfa'da Son Kullanma Tarihi Geçen Ürünlere El Konuldu

Marketlere yönelik denetim yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçen birçok ürüne el koydu ve 13 markete 17 bin lira para cezası kesti.

Marketlere yönelik denetim yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri son kullanma tarihi geçen birçok ürüne el koydu. 13 markete 17 bin lira para cezası kesildi.

Şanlıurfa'da halk sağlığına yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, yerel ve zincir marketler ile bakkal ve manavlara şok baskınlar düzenledi.

Bebek mamasından gazlı içeceklere, kuruyemişten bisküviye kadar reyonlarda olmaması gereken son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerinden onlarcası toplandı.

Son kullanma tarihi geçen birçok ürüne el koyan zabıta ekipleri, toplanan ürünleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait çöp merkezinde imha etti. Ekipler tarafından 13 markete 17 bin lira para cezası kesildi.

Viranşehir'de de son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Viranşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta müdürlüğü, halk sağlığını korumaya yönelik sürdürdüğü denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş tavuk, bisküvi, süt ve süt ürünleri ile bakliyat ürünleri ele geçirdi. El konulan ürünler zabıta ekiplerince imha edildi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin talimatı doğrultusunda zabıta müdürlüğü ekipleri fahiş fiyat ve halk sağlığına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Periyodik olarak devam ettirdiği denetimlerini market ve bakkallarda yürüten zabıta ekipleri, işyeri açma ruhsatı, hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrollerini sağlıyor. Bu çerçevede ilçe genelinde yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine rastlandı. Ekipler, 350 kilogram tavuk ürünleri, 67 kutu bisküvi ürünleri, 200 kilogram süt ve süt ürünleri, 450 kilogram bakliyat ürünleri ile 250 litre yağ ele geçirdi. El koyduğu ürünleri belirlenen boş bir araziye götürerek imha eden ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri raflarda bulunduran işyerlerine yönelik ise tutanak hazırladı.

Zabıta müdürlüğü, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Viranşehir Belediyesi İletişim Merkezine bildirmelerini istedi. - ŞANLIURFA