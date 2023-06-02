SANKON Genel Başkanı Uruguay Doğu Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Uruguay Doğu Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Büyükelçi Hugo Cayrús tarafından kabul edilen Cevahiroğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Uruguay Doğu Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere değinerek, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla, kuruluş olarak girişimlerde bulunmaya ve Uruguay Doğu Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Uruguay Doğu Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Büyükelçi Hugo Cayrús tarafından kabul edilen Cevahiroğlu, konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti ile Uruguay Doğu Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere değinerek, "İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla, kuruluş olarak girişimlerde bulunmaya ve Uruguay Doğu Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapmaya hazırız" dedi.

SANKON'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; Büyükelçi Hugo Cayrús ise, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere değinerek, Türk şirketlerini ülkesinde yatırım yapmaya davet etti. Türkiye ile Uruguay arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu belirten Büyükelçi Cayrús, "Bu ilişkilerin her geçen gün daha da ileri seviyelere çıkacağına olan inancımız tamdır. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla, SANKON kuruluşu ile işbirliği yapmaya hazırız" dedi.

Buyükelçi Cayrús, Uruguay Doğu Cumhuriyeti'nin yatırım olanakları hakkında SANKON heyetine bilgiler vererek, SANKON üyesi şirketleri Uruguay Doğu Cumhuriyeti'ne davet etti