Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Çarşamba OSB'yi İnceledi

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu. OSB'nin cazip konumu ve avantajları hakkında açıklamalarda bulunan Dağlı, yatırımcılardan yoğun talep aldıklarını belirtti. Altyapı çalışmalarının büyük bir kısmının tamamlandığını ve OSB'nin örnek gösterilecek bir yapıya sahip olacağını ifade etti. Ayrıca, trafo merkezi kurulumunun başladığını ve 2024 yılında tamamlanmasının planlandığını söyledi. Çarşamba OSB'de faaliyete geçecek firmaların istihdam sağlayacağına vurgu yaptı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) incelemelerde bulundu.

Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Dağlı, Çarşamba Kaymamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Sonkaya ve Çarşamba OSB Bölge Müdürü Mehmet Dalgıç ile toplantı yaptı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Dağlı, Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'nin kara, deniz, hava ve demir yolu olmak üzere 4 ulaşım ağına yakın olmasının yanı sıra Samsun kent merkezindeki OSB ve sanayi sitelerine yakınlığıyla da cazip bir konumda bulunduğuna işaret etti.

Çarşamba OSB'nin 82 hektarlık zemininin düz olması nedeniyle yatırımcılara önemli avantajlar sağladığını belirten Dağlı, "Bu özellikleriyle Çarşamba OSB'miz yatırımcılardan planlanan sanayi parselinin 3 katı kadar talep almıştır. OSB de parsel tahsisi konusunda titiz hareket ediyor, ihracata dayalı ve yüksek katma değerli ürün üretimi yapan firma ve sektörlerin bulunmasına özen gösteriyoruz. Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'nde imar planı neticesinde 520 bin metrekare sanayi parseli oluşturulmuş ve 470 bin metrekarelik sanayi parselinin tahsisi gerçekleştirilmiştir. Otuz parselimizin tahsisi yapılmış olup, alan bazlı tahsis oranı yüzde 90 seviyesindedir. Tahsisi yapılan 30 firmadan 21 tanesi inşaat ruhsatını almış olup, 3 firmamız ise deneme üretimlerine başlamıştır. Diğer firmalarımız ise en kısa sürede inşaatlarına başlayacaktır." dedi.

Altyapı çalışmalarının yüzde 93'ünün tamamlandığını dile getiren Dağlı, OSB'nin altyapı ve üstyapısıyla yatırımcılar tarafından örnek gösterilecek bir OSB olmasına gayret ettiklerini kaydetti.

Fabrikaların elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla bölgeye kurulacak trafo merkezinin ihalesi ve yer tesliminin yapıldığını da aktaran Vali Dağlı, şunları kaydetti:

"Kısa sürede sahada inşaatına başlanılacak olup, Haziran 2024'te bitirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca OSB sınırları içerisinde de trafo merkezi bulunacağından kesintisiz elektrik ve su depoları sayesinde de kesintisiz su hizmeti verebilecektir. Bu arada elektrik dağıtım lisansımız da alınmış olup, bölgemizde elektrik satışı OSB yönetimi tarafından yapılacaktır. Bir yıl önce, 27 Temmuz 2022 tarihinde temellini attığımız OSB Yönetim Binası da nisan ayından itibaren hizmet vermeye başlamıştır. OSB'de yatırımcıların teknik personel ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılması planlanan 24 derslikli meslek lisesi ve anaokulunun da zemin etüt raporlarının ardından projeleri hazırlanacak ve yapımı gerçekleştirilecektir. Her iki okulumuz 2023 yılı yatırım programına alınmış olup, yakından takip edilmektedir."

Çarşamba OSB'de yatırımcı firmaların tamamı faaliyete geçtiğinde yaklaşık 7 bin 500 kişilik istihdam sağlanacağına dikkati çeken Dağlı, Çarşamba OSB'nin birçok sektörde yerli ve milli üretimiyle Türkiye Yüzyılının inşasına önemli katkılar sunacağına inandıklarını sözlerine ekledi.