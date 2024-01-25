Samsun TSO 2023 Yılı Faaliyet Raporu Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Ocak ayı meclis toplantısında 2023 yılı yönetim kurulu faaliyetleri ve faaliyet raporu oy birliği ile ibra edildi.

Samsun TSO Meclisi, 2024 yılının ilk meclis toplantısını Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirdi. Mecliste söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Daha sonra ise meclise sunulan yönetim kurulu faaliyetleri ve 2023 yılının faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

"Odamızın başarı grafiğini yükseltmek için önerilere açığız"

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, "Oda olarak ortaya koyduğumuz hedeflerin gerçekleşmesi noktasında, faaliyetlerimizin yürütülmesinde gösterdiğiniz destek ve güven için teşekkür ediyorum. Odamızın başarı grafiğini yükseltmek, çalışma alanlarını zenginleştirmek adına sizlerden gelecek her türlü görüş, öneri ve eleştiriye açık olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu vesileyle göstermiş olduğunuz güvene ve desteğe tekrar teşekkür ediyor, 2024 yılının camiamız adına başarılı bir yıl olmasını en içten duygularımla temenni ediyorum" dedi. - SAMSUN