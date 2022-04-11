Rusya'dan sermaye çıkışı ilk çeyrekte yüzde 266 arttı

Rusya'da sermaye çıkışı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 266 artarak 64,2 milyar dolara çıktı.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkede 2021'in ilk çeyreğinde sermaye çıkışının 17,5 milyar dolar iken, rakamın, bu yılın ilk çeyreğinde 64,2 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde Rusya'nın dış ticaret fazlasının da 25,8 milyar dolardan 66,3 milyar dolara çıktığı belirtildi.

Yaptırımlar nedeniyle onlarca yabancı şirket ve yatırımcı Rusya'dan çekilme veya faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı almıştı.

Rusya'da sermaye çıkışı, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 42 artarak 72 milyar dolara yükselmişti.