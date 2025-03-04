Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması

Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek anlaşma! Rakam bile belli
Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında

Borsa İstanbul'a operasyon! Çok sayıda kişi gözaltında
Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında

Başkan "Haberim yok" diyor ama 100 milyonluk yolsuzluk yazışmalarda
Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu

Cenazeye damga vuran an

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat yapan sektör oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İhracatçılar Meclisi, şubat ayı ihracat verilerini açıkladı. Buna göre otomotiv, şubatta yaklaşık 3 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat yapan sektör oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, şubat ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 2 milyar 980,7 milyon dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü 2 milyar 495 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 358,6 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

MÜCEVHER İHRACATINDA BÜYÜK ARTIŞ

Şubat ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 79,1 ile mücevher oldu. Türkiye ihracatının yüzde 70,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 1,3 azalışla 14,7 milyar dolar olarak hesaplandı. Şubatta, ihracatın yüzde 14,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 4,5'lik düşüşle 2 milyar 965,4 milyon dolarlık, ihracatın yüzde 2'sini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 7,4'lük gerilemeyle 418,5 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla İtalya, 986,7 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,3 milyar dolarla İstanbul, 1,8 milyar dolarla Kocaeli ve 1,3 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in şubat ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):


1 - 28 ŞUBATSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20242025Değişim ('25/'24)Pay(25) (%)2023 - 20242024 - 2025Değişim ('25/'24)Pay(25) (%)
I. TARIM3.106.5892.965.424-4,514,335.874.19635.986.2160,313,7
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER2.143.0382.081.687-2,910,024.201.70724.373.8290,79,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri1.046.8311.070.1692,25,212.576.16511.942.595-5,04,5
Yaş Meyve ve Sebze318.978319.3440,11,53.540.5903.388.924-4,31,3
Meyve Sebze Mamulleri234.170199.473-14,81,02.528.4172.669.8155,61,0
Kuru Meyve ve Mamulleri170.081146.638-13,80,71.703.8281.834.7647,70,7
Fındık ve Mamulleri196.631217.69410,71,01.967.4312.659.34835,21,0
Zeytin ve Zeytinyağı82.61141.196-50,10,2836.706739.582-11,60,3
Tütün76.26067.747-11,20,3912.046991.8158,70,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri17.47519.42611,20,1136.524146.9877,70,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER311.356276.117-11,31,33.639.4763.756.3973,21,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller311.356276.117-11,31,33.639.4763.756.3973,21,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ652.195607.620-6,82,98.033.0137.855.990-2,23,0
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri652.195607.620-6,82,98.033.0137.855.990-2,23,0
II. SANAYİ14.883.16814.695.576-1,370,7182.088.824184.901.9491,570,4
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.213.1811.120.500-7,65,414.298.67113.832.049-3,35,3
Tekstil ve Hammaddeleri810.015760.192-6,23,79.615.3319.484.865-1,43,6
Deri ve Deri Mamulleri142.925132.489-7,30,61.772.4951.522.145-14,10,6
Halı260.241227.819-12,51,12.910.8462.825.039-2,91,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.618.7262.495.006-4,712,030.916.65830.832.676-0,311,7
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri2.618.7262.495.006-4,712,030.916.65830.832.676-0,311,7
C. SANAYİ MAMULLERİ11.051.26211.080.0700,353,3136.873.494140.237.2242,553,4
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.498.0311.358.571-9,36,518.958.70017.770.192-6,36,8
Otomotiv Endüstrisi3.127.6982.980.748-4,714,335.572.03937.276.6664,814,2
Gemi, Yat ve Hizmetleri141.283158.79012,40,82.178.9771.844.890-15,30,7
Elektrik ve Elektronik1.286.2531.296.3500,86,216.218.48616.697.3373,06,4
Makine ve Aksamları910.304813.127-10,73,911.371.14311.056.629-2,84,2
Demir ve Demir Dışı Metaller982.9331.021.5253,94,912.335.82412.541.7581,74,8
Çelik1.375.4141.242.480-9,76,015.186.33216.144.4556,36,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri348.210321.456-7,71,54.554.8954.281.348-6,01,6
Mücevher481.097861.61779,14,17.663.1318.533.40411,43,2
Savunma ve Havacılık Sanayii299.895433.64444,62,15.608.0176.920.99023,42,6
İklimlendirme Sanayii600.143591.762-1,42,87.225.9507.169.555-0,82,7
III. MADENCİLİK452.010418.541-7,42,05.803.3765.987.9433,22,3
Madencilik Ürünleri452.010418.541-7,42,05.803.3765.987.9433,22,3
T O P L A M (TİM*)18.441.76718.079.540-2,087,0223.766.395226.876.1091,486,4
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı2.650.4172.696.1331,713,035.057.28635.785.2852,113,6
GENEL İHRACAT TOPLAMI21.092.18520.775.674-1,5100,0258.823.682262.661.3941,5100,0
CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat yapan sektör oldu
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
img

Edip Akbayram'a veda! Gözyaşları sel oldu
img

Alanyaspor-Galatasaray maçının sonucunu tahmin etti
img

Nurgül Yeşilçay'dan yıllar sonra Asmalı Konak itirafı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'e ne oldu? İlk ipucu bulundu

Belgrad didik didik aranıyor! Ece Gürel'den ilk iz bulundu
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Danla Bilic gönlünü Süper Lig devinin yıldızına kaptırdı

Süper Lig devinin yıldızıyla aşk yaşıyor
Gürkan Uygun'dan Kurtlar Vadisi hayranlarını yıkan sözler

Vadi hayranlarını yıkan sözler
Yılın aşk bombası! Afra Saraçoğlu gönlünü eski damada kaptırdı

Yılın aşk bombası patladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.