Onur Yüksek Teknoloji'nin halka arz süreci tamamlandı ve hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmek üzere onay aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin talep toplama süreci 22 Mayıs 2024 civarında başladı. ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ | ONRYT halka arz ne zaman, kaç lot verir?

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ OLDU MU?

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. (OYT), 1980 yılında sivil ve askeri haberleşme uygulamalarına yönelik mühendislik hizmetleri vermek üzere kurulmuştur. Kurulduğu yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO'nun iletişim ihtiyaçlarına yönelik haberleşme sistemlerinin tedariki ve entegrasyonlarını gerçekleşen OYT, ilerleyen yıllarda bu alandaki uzmanlığını daha da artırmıştır.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası - Tamamen Eşit Dağıtım)

2.1 Milyon katılım - 10 Lot (495 TL).

2.5 Milyon katılım - 8 Lot (396 TL).

2.9 Milyon katılım - 7 Lot (346 TL).

3.3 Milyon katılım - 6 Lot (297 TL).

3.7 Milyon katılım - 6 Lot (297 TL).

4.1 Milyon katılım - 5 Lot (247 TL).

4.5 Milyon katılım - 5 Lot (247 TL).

4.9 Milyon katılım - 4 Lot (198 TL).

Halka Arz Şekli

Sermaye Artırımı: 12.830.000 Lot

Ortak Satışı : 3.200.000 Lot (Cengiz Dede)

Ortak Satışı : 1.600.000 Lot (Noyan Burçin Dede)

Ortak Satışı : 1.600.000 Lot (Tolga Dede)

Ortak Satışı : 500.000 Lot (Nurgül Dede)

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek olan Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. Ana Pazar'da işlem görecek.