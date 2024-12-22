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Milli Savunma Sanayisinde 6 Milyar Dolarlık İhracat Başarısı

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren Altınay Savunma Teknolojileri, milli projelere katkı sağlayarak 6 milyar doları aşan ihracat ile Türkiye'yi savunma sanayisinde temsil ediyor. Şirket, yerli üretim oranını artırarak Orta Doğu'dan Güney Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyaya teknoloji ihraç etmeye devam ediyor.

Milli savunmada 6 milyar dolarlık ihracat başarısı

Bu ürettim üssü Dilovası'ndan dünyaya açılıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde milli savunma projelerine kritik katkılar sağlayan Altınay Savunma Teknolojileri,

hassas üretim altyapısı ve yerlilik oranıyla dikkat çekiyor. 6 milyar doları aşan ihracatıyla savunma sanayisinde Türkiye'yi temsil eden üretim üssü, Orta Doğu'dan Güney Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyaya teknoloji ihraç ediyor.

Altay Tankı, KAAN savaş uçağı ve MİLGEM gibi önemli milli projelerin kritik alt sistemlerini geliştiren Altınay Savunma Teknolojileri, 6 milyar doları aşan ihracatıyla Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli rol üstleniyor. Orta Doğu'dan Güney Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyaya teknoloji ihraç eden firma, yerlilik oranını artırma hedefiyle dikkat çekiyor.

"Milli platformlarımızda kullanılan birçok kritik alt sistemin geliştirici sistemi ve üreticisi durumundayız"

Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Burak Mercan, "Biz Altınay Savunma Grubu olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu kritik ürün ve teknolojileri yine bu ülke insanının azmi ve gayretiyle geliştirmek üzere bir yola çıktık. Bu yola çıktığımızdan bugüne 20 seneye yakın bir zaman geçti. Bu süre içerisinde milli muhalif uçak KAAN, Altay Tankı, MİLGEM, Çelik Kubbe, HÜRJET, GÖKBEY gibi hava platformları başta olmak üzere milli platformlarımızda kullanılan birçok kritik alt sistemin geliştirici sistemi ve üreticisi durumundayız. Buna ilave olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yer alan çeşitli kara hava ve deniz unsurlarının da modernizasyonu için gerekli teknolojileri, ürünleri bu çatı altında geliştiriyoruz" dedi.

"Türk ihracatına katkıda bulunuyoruz"

Mercan, firmanın ihraca olan katkısına da değinerek, "Altınay Savunma Teknolojileri'nin Türk ihracatına katkısı kısıtlı gibi gözükse de aslında çok büyük bir yükü çekiyor diyebiliriz. Her şeyden önce iş yaptığımız ana yüklenicilerimizin ihracat faaliyetlerindeki büyük bir ihtiyacı Altınay Savunma Teknolojileri olarak karşılıyoruz. Dolayısıyla dolaylı ihracat olarak ciddi katkı yapıyoruz. Bunun dışında iştirak şirketlerimiz vesilesiyle özellikle hava platformlarının kritik alt sistemlerinin ihracatında mühendislik çalışmaları açısından ve üretim çalışmaları açısından ayrıca insansız hava araçlarının bir sistem olarak komple geliştirilmesi, üretilmesi ve ihracatı gibi konularda doğrudan Türk ihracatına katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

"İhracatımız 6 milyar dolar sınırını geçti"

İhracat rakamlarının geçtiğimiz yıl aralık ayına göre yüzde 20 arttığını ifade eden Burak Mercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracat rakamlarımız geçtiğimiz yıla göre aralık ayı itibariyle yaklaşık yüzde 20 artmış durumda, 6 milyar dolar sınırını geçti. Biz özellikle önümüzdeki sene, üretim merkezimizde ortaya koyacağımız ilave faaliyetlerle doğrudan ihracata olan katkımızı ve ana yüklenicilerimiz üzerinden dolaylı olarak ortaya koyacağımız ihracat rakamlarımızı artırmaya gayret ediyoruz. Bununla ilgili de birçok plan ve aksiyon içerisindeyiz. Orta Doğu bölgesi, Uzak Doğu Asya yani Malezya, Endonezya bölgesi, Güney Amerika ve Türkiye Cumhuriyetleri bizim ihracat potansiyelimizdeki ana müşteri gruplarını oluşturuyor. Yani buralarda yer alan ülkelerin çoğuyla şu anda hali hazırda çeşitli platformlarımızın, kabiliyetlerimizin gerek mühendislik gerek ürün anlamında ihracatıyla ilgili pek çok görüşme yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yerlilik oranımız yüzde 70 seviyelerinde"

Ürünlerin çoğunu Dilovası'ndaki merkezlerinde ürettiklerini söyleyen Mercan, "Platformlarımızdaki yerlilik oranımız Türk savunma sanayinin beklentileriyle de uyumlu, şu anda yüzde 70 seviyelerinde ve yıllara sari artarak devam ediyor. Tabii ki bu artış geçtiğimiz yıllara göre çok büyük bir hızla gerçekleşmiyor artık. Çünkü işin ihracat tarafının da denkleme girmesiyle ihracatımızı arttırmaya yönelik uluslararası iş birlikleri söz konusu oluyor. Bu kapsamda da çeşitli stratejiler altında Savunma Sanayi Başkanlığımızla ve yine Türk savunma sanayiye hizmet eden diğer kıymetli şirketlerimizle birlikte yol almaya devam ediyoruz" dedi.

"Merkezimizde çok hassas talaşlı-talaşsız imalat yapılıyor"

Altınay Savunma Teknolojileri'nin üretim tesislerindeki faaliyetleri anlatan Mercan, "Üretim teknolojileri merkezimiz aslında çok hassas talaşlı-talaşsız imalat yapacak üretim teknolojilerinden elektronik kart üretimlerine, elektromekanik montaj faaliyetlerinden test ve entegrasyon faaliyetlerine kadar birçok çalışma yürütüyor" şeklinde konuştu.

Milli Savunma Sanayisinde 6 Milyar Dolarlık İhracat Başarısı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL - Ekonomi
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