Merkez üssü Türkiye! 'Helal'inden 7 trilyon dolarlık zirve

10. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo ve 9. Dünya Helal Zirvesi, 23-26 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak. Etkinlik, dünyanın dört bir yanından 500'den fazla satın almacı ve 50 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayacak. Son dönemde yerli, milli ve helal üretimde hızla yükselen Türk şirketler, 7 trilyon doları aşan dünya helal pazarındaki payını daha da artırma imkânı bulacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarı; bu yıl 23-26 Kasım tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak. 10. İİT Helal Expo ve 9. Dünya Helal Zirvesi; İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT), İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ve Discover Events iş birliği ile düzenlenecek. COVID-19 salgınının ardından helal ürün ve hizmetlerin daha da ön plana çıktığı son dönemde Helal Expo; dünyanın dört bir yanından gelecek 500'den fazla şirkete ev sahipliği yapacak. Son dönemde yerli, milli ve helal üretimde hızla yükselen Türk şirketler de, dünya pazarındaki payını daha yükseklere taşıma imkânı bulacak.

HER SEKTÖR VAR

50 bine yakın ziyaretçi ve 10 bine yakın yabancı delegeyi de ağırlamaya hazırlanan etkinlik, B2B anlaşmaları ile şirketlerin helal sektöründen daha fazla pay almasına zemin hazırlayacak. Yiyecek, içecek, gıda işleme, paketleme, kozmetik, kişisel bakım, sağlık ürünleri, İslami finans, medya, kamu kurumları, helal belgelendirme, sivil toplum kuruluşları ve eğitim alanında faaliyet gösterenleri ağırlayacak fuar ve zirve, 'helal' ekonomisinin küresel pazarı şekillendirme hedefinde de önemli bir adım olacak.

MÜSLÜMANLAR ATAKTA

Dünya Helal Zirvesi Organizasyonu Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete; dünya genelinde Müslüman nüfusun hızla arttığını, bununla doğru orantılı olarak tüketim ihtiyaçlarının da artış gösterdiğini kaydetti. Ete, "7 trilyon doları aşan bir piyasayı şekillendiren helal gıda, İslami finans, helal turizm, muhafazakâr moda, helal kozmetik ve ilgili diğer sektörlerden, ne yazık ki Türkiye ve birkaç Müslüman ülke, diğer dünya ülkelerine kıyasla çok daha az pay alıyor" dedi.

FARKINDALIK ARTIYOR

Her yıl katlanarak büyüyen helal pazarıyla ilgili farkındalık oluşturmak ve Türkiye'nin bu alandaki ticari potansiyelini artırmak için bu fuarlar düzenlediklerini belirten Yunus Ete "Dünya helal ekonomisinin yakın zamanda 10 trilyon doları bulması bekleniyor. İslami finansın da 5 trilyon dolar hacme ulaşması, gıda-içecek sektörünün 2 trilyon doları geçmesi, muhafazakar giyimin 500 milyar dolar büyüklüğe ulaşması öngörülüyor. Helal ekonomisinin yakın zaman içerisinde küresel pazarı şekillendirmesi bekleniyor. Ülkemiz, 'helal' hassasiyetinin yüksek olduğu sayılı ülkelerden. Dünyada her geçen yıl helal konusunda farkındalık artarken, ortak standartların varlığının önemi hissediliyor. Türkiye, ihracat tarafında ise hızlı bir büyüme yaşıyor ki, bu da bizim için son derece sevindirici" ifadelerini kullandı.

DÜNYA İSTANBUL'DA

Yunus Ete, bu yılki fuarda da dünya genelinden gelecek satın alma temsilcilerinin profesyonel bir B2B platformunda buluşacağını ifade ederek; Cezayir, Avustralya, Bangladeş, Brezilya, Brunei, Kamerun, Kanada, Kolombiya, Mısır, Gambiya, Almanya, Gana, Endonezya, İran, Irak, İtalya, Ürdün, Kosova, Kuveyt, Lübnan, Libya, Malezya, Hollanda, Nijerya, Umman, Pakistan, Filistin, Polonya, Portekiz, Katar, Rusya, Suudi Arabistan, Senegal, Singapur, Somali, Güney Kore, İspanya, Sudan, İsveç, İsviçre, Tayland, Togo, Tunus, Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, ABD, Özbekistan ve Yemen gibi birbirinden farklı ülkelerden 500'ün üzerinde firmanın fuarda bir araya geleceğini aktardı.

FUARA NEDEN KATILMALISINIZ?

- İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarı; 2019 yılında TOBB tarafından uluslararası fuarlar listesine alınmıştır. İhracatçı birliğine üye firmalar, başvuru prosedürlerini de yerine getirmek koşulu ile Ticaret Bakanlığının 'Yurt içinde düzenlenen uluslararası fuar desteği' kapsamında hem alan kirası hem de özel dekor stand için yüzde 50 teşvikten yararlanmışlardır. Bu destek devam etmektedir.

- Bakanlık desteğinden yararlanamıyorsanız, KOSGEB'in metrekare başına sağladığı desteği alabilirsiniz.

- Türkiye, Orta Doğu, Orta ve Batı Avrupa, Balkanlar ve Afrika başta olmak üzere tüm dünyadaki hedef pazardan profesyonellerin elenerek geldiğiB2B toplantılarına katılacaksınız.

- 7 trilyon dolarlık bir hacmi aşan helal sektöründe vitrine çıkarak, pazar payınızı artıracaksınız.

- Uluslararası akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen Dünya Helal Zirvesi programına ücretsiz iştirak fırsatı yakalayacak, sektörle ilgili son gelişmelerden haberdar olacak, zirve için etkinlik mekânına gelen önemli delege ve yatırımcılar ile birebir temas imkanı yakalayacaksınız.

- Bakanlıklar, belediyeler, ilgili kamu kurumlarının yetkililerini stantlarını ziyaret edebileceksiniz.

- Yeni partnerler bulacak, portföylerinizi genişletecek, nitelikli profesyoneller ile bayilik ağınızı genişleteceksiniz.

HELAL AKREDİTASYONDA TÜRKİYE SÖZ SAHİBİ

Orta Doğu ve diğer bazı ülkelerin ithalat rejimlerinde helal logo ya da belgeler, her geçen gün daha fazla aranıyor. Yunus Ete, Türkiye'de helal üretim beyanı ve belgelendirme pazarının da hızla geliştirdiğini söyleyerek, "Helal Akreditasyon Kurumu'nun (HAK) kurulması fevkalade önemli bir hizmet. Yetkin ve güçlü bir kurum tarafından yürütülecek olması ve bu çalışmanın OIC/SMIIC standartları çerçevesinde yapılması, birçok ülkeye de emsal olacaktır. Bu kurumun faaliyete başlamasıyla helal pazarı daha profesyonelce yönetilecek ve Müslümanların menfaatine uygun hale gelecektir" öngörüsünde bulundu. Yunus Ete; Türkiye'de üniversitelerde helal araştırma merkezlerinin kurulması, helal ile ilgili laboratuvar deneylerinin yapılması, helal ürün, hizmet, finans ve tesis gibi birçok alanda seminer, kongre, zirve, toplantı ve konferansların sıklıkla düzenlenmesinin de bu alanda ciddi bir bilinçlendirme oluşturduğunu aktardı. Ete, "Tüm dünyada önemli bir potansiyel oluşturan helal ekonomisi, her ülke için önemli bir kaynak haline gelmiştir. 'Dünya Helal Zirvesi İstanbul', ülkemizde Müslümanlara ve helal ile ilgilenen tüm taraflara daimi bir platform oluşturmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek Himayelerinde gerçekleştirilen zirve, 2017 yılından itibaren de İslam İİT Helal Fuarı ile birlikte, kendi alanında dünyanın en önemli zirve ve fuarı haline gelmiştir. Bu yıl aynı formatı daha da geliştireceğiz" diye konuştu.

TURİZMDE BÜYÜK FIRSAT VAR

Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, helal gıda tüketimi talebinin turizm sektörünü de yakından ilgilendirdiğini, dini duyarlılıkların helal turizmine ilgiyi tırmandırdığını söyledi. Türkiye'nin bu noktada dünyanın en şanslı ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Ete, şöyle devam etti: Dünyada helal tatil hizmeti veren tesis sayısı 350 civarında. Bu tesislerin 150'si Türkiye'de. Tahminlere göre, sadece helal turizmin parasal büyüklüğü önümüzdeki süreçte 300 milyar doları aşacak. Türkiye dışında Endonezya ve Malezya'da bazı girişimciler helal otel kategorisinde ciddi yatırımlar yapıyor. Türkiye'nin de bu potansiyeli değerlendirerek harekete geçmesi halinde, 2024 yılında 25 milyar dolarlık sadece helal turizm gelirine ulaşılması öngörülüyor.

KOVİD-19 SEKTÖRÜ BÜYÜTTÜ

Helal gıda pazarının artmasında İslam dünyasındaki hızlı nüfus artışının büyük etkisi var. Aynı şekilde özellikle salgın döneminde hijyen ve sağlıklı olma özellikleri sebebiyle başka inançlardaki insanlar tarafından da helal gıda tercih daha fazla ediliyor. Helal sektörünün temsilcileri, "Müslüman olmayanlar da sıklıkla sağlık, hijyen ve kalite bağlamında helali tercih edebiliyor. Salgında dünya paydaşları zaman zaman güçlükler yaşamakta ve helal sertifikalı ürünlere ulaşmakta zorlandılar. Bu sebeple İslam ülkeleri bu sorunlara odaklanmalı. Gıdadan turizme, ilaçtan giyime birçok sektörü bünyesinde barındıran helal pazarının büyüklüğünün, 10 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Elbette bu rakamlara ulaşabilmek adına, helal ürün sertifikasyon çalışmalarını daha da hızlandırarak, Müslüman dünyasında iş birliğini artırmalıyız" diyor.

TÜRKİYE 500 MİLYAR DOLARI HEDEFLEMELİ

Ülkemizde son yıllarda Hükümetin de öncülük etmesiyle helal sektörü konusunda ciddi çalışmalar yapılıyor. Türkiye bugün, dünya helal sektöründen yaklaşık yüzde 2,5'lik pay alıyor. Bu rakam, 100 milyar dolara denk geliyor. Bunun 55-60 milyar dolarlık kısmını İslami finans ürünleri oluşturuyor. Geriye kalanı da mal ve hizmet olarak gerçekleşiyor. Yunus Ete, daha aktif politikalar ve çabalarla Türkiye'nin dünya helal pazarından aldığı payı 500 milyar dolara çıkarmanın mümkün olduğunu söyledi