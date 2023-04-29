Marmarabirlik genel kurulu yapıldı

Marmarabirlik'in 2021-2022 iş yılı olağan toplantısı yapıldı. Tarihe geçecek bir kampanyayı geride bıraktıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Biz gücümüzü üreticilerimizden alıyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü kooperatif bırakmak için büyümeye ve yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Marmarabirlik'in 2021/2022 İş Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Başköy tesislerinde yapıldı. Genel kurula, Bakanlık Temsilcileri, Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri, Marmarabirlik'e bağlı 8 Kooperatif Başkan ve Yöneticileri ile Birlik Temsilcileri katıldı. Yönetim kurulu faaliyet raporu, bütçe ve çalışma programı, bağımsız denetleme kurulu raporlarının görüşüldüğü ve oybirliği ile kabul edildiği genel kurulda, Marmarabirlik'in kurumsal ve ekonomik olarak gelecek hedefleri delegelerepaylaşıldı.

Genel Kurulda 2022/2023 ürün alım kampanyasının genel bir değerlendirmesini yapan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa şunları söyledi: " Marmarabirlik'e bağlı Kooperatiflerimizde ortaklarımızdan 76 bin ton rekolte beyanı gelmişti. Gelen yüksek rekolte beyanı ve son 20 yılın en yüksek rekoltesi olmasına rağmen üreticimizi mağdur etmemek için kota uygulanmamış, ortaklarımıza verilen rekolte beyanı kadar ürün teslim etme hakkı sağlanmıştır. Tarihe geçecek bu kampanya döneminde Marmarabirlik olarak 55 bin 500 ton ve 1 Milyar 362 milyon lira tutarında rekor bir alım yapılmıştır.Bu yıl 8 kooperatifimiz genelinde ortaklarımıza gübre ve zirai ilaç desteği olarak toplam 538 milyon lira ayni kredi tahsisatı yapılmıştır. 2010 yılından bugüne üretim maliyetlerini düşürmek için ortaklarına destek olan Marmarabirlik, 110 milyon liralık gübre ve 60 milyon liralık zirai ilaç dağıtımı gerçekleştirmiştir. Toplamda 1 Milyar 532 milyon lira nakit çıkışı olmuştur."

Marmarabirlik'in bir kooperatif markası olduğunu vurgulayan Başkan Asa, "THY ile uçan her yolcu Marmarabirlik ürünü ile tanışmaktadır. Tarihinde ilk defa Türk Silahlı Kuvvetlerine 2018 yılında ürün vermeye başlayan Marmarabirlik, doğal afetlerde ile her zaman halkımızın yanında olan Kızılay'a da ürün vermeye başlamıştır. Marmarabirlik tarihinde yine bir ilk olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre İşleri Genel Müdürlüğü ile protokol imzalanmıştır. Önümüzdeki dönem hedefimizde yüz binlerce öğrencinin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu vardır" dedi.

Marmarabirlik'in gelecek hedefleri ile ilgili de önemli mesajlar veren Hidamet Asa, "Cumhuriyetimizin 100. yılında hedefimiz 2 Milyar 500 milyon lira ciroya ulaşmaktır. Marmarabirlik ihracata büyük önem vermektedir. Dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen 2021/2022 iş yılında 61 ülkeye toplam 7 bin ton ve 20 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Hedefimiz 65 ülkeye 8 bin ton ve 25 milyon dolarlık ihracat yapmaktır" dedi.

Başarının temelinde birlik ve beraberlik olduğuna vurgu yapan Hidamet Asa sözlerini şöyle tamamladı: "Marmarabirlik gücünü ortaklarından ve üretimden almaktadır. Bu kurum ayakta durduğu sürece üretici kazanmaya devam edecektir. Marmarabirlik'te eski kaos dönemleri sona ermiş ve büyük değişimler yaşanmaktadır. Göreve geldiğimiz günden bugüne kooperatiflerimizle her zaman uyum içerisinde çalıştık. Üreticilerimizle birlikte büyük ve güçlü bir aileyiz. Yaptığımız yatırımlarla yarınlara daha güvenle bakmaya, gelecek nesillere daha güçlü kooperatif bırakmak için büyümeye devam edeceğiz." - BURSA