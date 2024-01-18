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Manisa'da Zeytin Hasadı Tamamlandı

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Türkiye'de zeytin ağacı sayısı bakımından ve sofralık zeytin üretiminde ilk sırada yer alan Manisa'da zeytin hasadı tamamlandı. 2023 yılında zeytin üretiminin 251 bin 115 ton ve elde edilecek zeytinyağının da 22 bin 648 ton olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'de zeytin ağacı sayısı bakımından ve sofralık zeytin üretiminde ilk sırada yer alan Manisa'da zeytin hasadı tamamlandı. 2023 yılında zeytin üretiminin 251 bin 115 ton ve elde edilecek zeytinyağının da 22 bin 648 ton olacağı tahmin ediliyor.

Manisa İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü zeytin üretiminde ilk sırada yer alan Manisa'da zeytin hasadının tamamlandığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) 2023 yılı rekolte tespit çalışmalarında, Türkiye'deki zeytin ağacı sayısı bakımından Manisa'nın birinci sırada olduğu, meyve veren 24 milyon 298 bin 123 adet, meyve vermeyen 6 milyon 209 bin 955 adet ağaç olmak üzere il genelinde toplam 30 milyon 508 bin 78 adet zeytin ağacı bulunduğu bildirildi.

Zeytin yetiştiriciliğinde Türkiye'de üst sıralarda yer alan Manisa'da eylül ayında başlayan zeytin hasadı bu ay itibariyle tamamlandı. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlükleri teknik personelleriyle birlikte 17 ilçedeki zeytin bahçeleri gezilerek üreticilerle sezon hakkında değerlendirmeler yapıldı. 2023 yılında Manisa'da toplam zeytin üretiminin 251 bin 115 ton ve elde edilecek zeytinyağının ise 22 bin 648 ton olacağı tahmin ediliyor. Manisa Sofralık Zeytin üretiminde de 1. sırada yer alıyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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