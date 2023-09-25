Mandalinada 1 milyon 350 bin ton rekolte bekleniyor

Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden olan Adana'da mandalina hasadı başladı. Mandalinadan 1 milyon 350 ton rekolte bekleniyor.

Türkiye'de 650 bin dönüm, Adana'da ise 332 bin dönüm alanda üretimi yapılan mandalina'da hasat başladı. Dönüme ortalama 4 ton verim alınan mandalinadan yaklaşık 1 milyon 350 bin ton verim bekleniyor.

Yüreğir ilçesinde yetişen 'Eary-n', 'Primasol', Okitsu' ve 'Miho wase' cinsi erkenci mandalinalar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Mandalinalar, 3 Ekim itibariyle başta Irak, Rusya, Ukrayna ve Doğu Avrupa olmak üzere birçok ülkeye de gönderilecek. Bahçede fiyatlar ise 4 ile 5 lira arasında değişiyor.

"Ürün rağbet görürse hasat hızlanacak"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Şuan hasat hızlı bir şekilde devam ediyor. Eğer ürün yurt dışında rağbet görürse kesim daha da hızlanacaktır. Bu sene rekolte yüksek. 332 bin dönüm alandan 1 milyon 350 bin ton rekolte bekliyoruz. Eğer Rusya ve Ukrayna harici daha fazla pazar bulursak çiftçi para kazanacaktır" dedi.

Öte yandan Başkan Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) desteğinin ton başına 1 buçuk ile 2 lira arasında açıklanmasını istediklerini söyledi. - ADANA