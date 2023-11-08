KOSGEB, İslahiye'de deprem sonrası KOBİ'lere destek programı düzenledi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla KOSGEB tarafından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, KOSGEB İl Müdürü Muhammed Paksoy, depremden zarar gören İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki KOBİ'lere destek olacaklarını aktardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla uygulanan "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" kapsamında KOSGEB tarafından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

KOSGEB İl Müdürü Muhammed Paksoy, İslahiye Ticaret Odası Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, Dünya Bankası işbirliğinde depremden etkilenen bölgelerdeki KOBİ'lere yönelik "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" ile depremden zarar gören İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki KOBİ'lere destek olmak istediklerini söyledi.

Paksoy, destekten nasıl faydalanacaklarını detaylı olarak katılımcılara aktardı.

Yoğun katılımın olduğu toplantıda Kaymakam Mehmet Soylu, deprem sonrası yapılan ve yapılmakta olan hizmetler ile ilgili bilgi verdi.

KOSGEB Müdürü Paksoy program sonunda yöneltilen soruları cevapladı.