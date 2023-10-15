Kırklareli Valisi Birol Ekici, petrol ve doğal gaz üretim sahasında incelemede bulundu
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz Hamitabat petrol ve doğal gaz üretim alanlarını ziyaret ederek Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürü Mehmet Kürşad Özveren'den bilgi aldı. Ekici, faaliyet ve çalışmaları değerlendirdikten sonra Lüleburgaz Kuleli-4 TPAO-TPIC sondaj kulesi alanını gezdi.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, petrol ve doğal gaz üretim sahasında incelemede bulundu.
Lüleburgaz Hamitabat petrol ve doğal gaz üretim alanlarını gezen Ekici, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürü Mehmet Kürşad Özveren'den bilgi aldı.
Yürütülen faaliyet ve çalışmaları değerlendiren Ekici, daha sonra Lüleburgaz Kuleli-4 TPAO-TPIC sondaj kulesi alanını gezdi.
Kaynak: AA / Ekonomi