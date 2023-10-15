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Kırklareli Valisi Birol Ekici, petrol ve doğal gaz üretim sahasında incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz Hamitabat petrol ve doğal gaz üretim alanlarını ziyaret ederek Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürü Mehmet Kürşad Özveren'den bilgi aldı. Ekici, faaliyet ve çalışmaları değerlendirdikten sonra Lüleburgaz Kuleli-4 TPAO-TPIC sondaj kulesi alanını gezdi.