Sarıgöl'de Doğal Ortamda Yetiştirilen Sebzeler Pazaryerinde Satılıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve mahallelerinde sebze üretimi yapan üreticiler kendi ürettikleri ürünlerini Sarıgöl Şehit Haşim Dirik kapalı Pazaryerinde sergileyerek satış yapıyor. Doğal ortamda yetiştirilen kışlık sebzeler vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Sarıgöl Şehit Haşim Dirik kapalı Pazaryerinde kendi üretimleri olan organik sebzeleri satan Emcelli Mahallesinden sebze üreticisi Hüseyin Karcı, "Kışlık sebzeleri doğal ortamda kendi tarlamızda yetiştiriyorum. Bu yıl tarlamda lahana, kereviz, havuç, pırasa, turp, brokoli, karnabahar, gibi ürünleri yetiştirip Sarıgöl pazarında her hafta cuma günleri sergi açarak satmaktayım." dedi

Sarıgöl Şehit Haşim Dirik Kapalı Pazaryerinde özellikle üreticilerin satışa çıkardığı sebzeler vatandaşlar tarafından daha çok tercih ediliyor. - MANİSA