Kahramanmaraş'a 4 Yeni Proje Kazandırılıyor

Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu iş birliğiyle şehre kazandırılacak 4 önemli projenin Kahramanmaraş'a hayırlı olmasını dileyen Başkan Güngör, "Fondan ayrılan toplam 10 milyon dolarlık hibe ile şehrimize 4 yeni proje kazandırıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Yeni Kahramanmaraş'ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası kurumlar iş birliğiyle de şehre yeni yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, şehre kazandırılacak projeler ile ilgili izleme ve değerlendirme faaliyetlerini tamamlayan Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu heyeti ile Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliği sözleşmesi imzalandı. Fondan projeler için ayrılan 10 milyon dolarlık hibe ile Kahramanmaraş'a; 6 megavat kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali, Çocuk Kütüphanesi ve Sanat Merkezi, Danışmanlık ve Kariyer Planlama Merkezi ile Gençlik ve Spor Merkezi kazandırılacak.

Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu ile yapılan sözleşme kapsamında şehre kazandırılacak projelerin hayırlı olmasını dileyen Başkan Güngör, "Şehrimize kazandırılacak projeler ile ilgili gerekli izleme ve değerlendirme faaliyetlerini tamamlayan Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu heyeti ile Büyükşehir Belediyemiz arasında iş birliği sözleşmesini imzaladık. Fondan ayrılan toplam 10 milyon dolarlık hibe ile şehrimize 4 önemli proje kazandıracağız. Yeni Kahramanmaraş vizyonuna ve şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak bu projeleri ivedilikle hayata geçirerek şehrimizin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasına katkı sağlayacağız. Kahramanmaraş'ımız için ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak projeler üretmeye, şehrimizi daha da ileri taşıyacak yatırımlar hayata geçirmeye devam ediyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ