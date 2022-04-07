İyi bir çalışma ortamı için '5S'

BURSA (İHA) - Bursa Ağır Vasıta, iyi bir çalışma ortamı için '5S' faaliyetlerini başlattı.

Bursa Ağır Vasıta, satış sonrası hizmetlerinde müşteri memnuniyet çıtasını her geçen gün yükseltmeye devam ediyor. İyi bir iş ortamının, mutlu çalışanlar kadar mutlu müşteriler de oluşturduğunun altını çizen, Bursa Ağır Vasıta Isuzu Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Suat Durmaz, "5S Japonya'da doğan bir kavramdır ve beş Japonca kelimeyi temsil eder. Seiri (Sınıflandırma), Seiton (Sıralama), Seiso(Sil-Süpür), Seiketsu (Standartlaştırma) ve Shitsuke (Süreklilik)'dir. 5S adımlarında özellikle üstünde durulan konular, çalışma ortamının temiz olması, tertipli, düzenli olması ve bunun sürekli hale gelmesini sağlamaktır"dedi.

Ayrıca 5S ilkelerinin yaşadığımız ve çalıştığımız her alanda uygulanabilirliğini vurgulayan Durmaz, "Örneğin çalışma ortamımızda uyguladığımız 5S, temiz çalışma ortamı, mutlu çalışan ve mutlu müşteri ilkesiyle çalışma ortamını güzelleştirerek çalışanların iş yerlerinde keyifle çalışabileceği ortamı sağlamak ve aynı mutlulukla bu ortamda müşterileri ağırlama gibi işlevlere sahiptir" diye konuştu.

5S kurallarının uygulanmaya başlaması ile birlikte iş verimliliğinin ve müşteri memnuniyetinin artmasını hedeflediklerini vurgulayan Durmaz, "Bursa Ağır Vasıta olarak temel hedefimiz, tüm müşterilerimizi güler yüzle karşılayarak ihtiyaçları ve beklentilerini doğru tespit edip, en hızlı ve en uygun çözümü üretip, servimizden mutlu bir şekilde ayrılmalarını sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda 2022 yılında Bursa Ağır Vasıta Isuzu yetkili servisimizin tertip, düzen, temizlik ve verimlilik konularında gelişimleri, buna bağlı olarak müşteri memnuniyetinin artması için Anadolu Isuzu ile birlikte 5S faaliyetlerini başlattık. Rakiplerimizden farkımız olan ilk seferde doğru, kaliteli, hızlı ve daima güler yüzlü bir hizmet sunma ilkelerimizi 5S ile daha da temellendirmiş bulunmaktayız" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi