İstanbul serbest piyasada dolar ve euro değer kazandı
İstanbul serbest piyasada dolar 32,2690 liradan, avro 34,6630 liradan güne başladı. Dolar ve euro değer kazanmaya devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,2690 liradan, avro 34,6630 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 32,2670 liradan alınan dolar, 32,2690 liradan satılıyor. 34,6610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,6630 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,2640 lira, avronun satış fiyatı ise 34,7650 lira olmuştu.