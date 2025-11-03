İSO Meclisi'nin Bakü ziyaretinde 200'e yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Azerbaycan'ın güçlü enerji altyapısı, çeşitlenen sanayi yatırımları ve artan uluslararası bağlantılarıyla Kafkasya'nın yükselen bir yıldızı olduğunu belirterek, "Tek millet, iki devlet anlayışıyla iki kardeş devlet olan Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikten kuvvet doğar düşüncesiyle hareket etmesi, hayırlı ve güzel başarılar, sonuçlar ortaya çıkarmaya başlayacaktır." dedi.

İSO Meclisi, Türkiye ve Azerbaycan arasında ekonomi ve sanayi alanlarındaki işbirliğini daha da güçlendirmek ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ziyaret gerçekleştirdi.

İSO'nun tarihindeki en kalabalık ve güçlü yurt dışı ziyaretlerinden biri olan gezide, Bahçıvan ve İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz başkanlığında İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İrfan Özhamaratlı ve Cemal Keleş, İSO Yönetim Kurulu Üyeleri Sultan Tepe, Kemal Akar, Vehbi Canpolat, Celal Kaya, İnan Altınbaş, Hüseyin Çetin, Faruk Sarı, Murat Çökmez ile İSO Meclis Başkan Yardımcıları Sadık Ayhan Saruhan ve Yüksel Özyurt ve İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Koray Yavuz da yer aldı.

İSO heyetinin Bakü ziyareti kapsamında ilk gün İSO Meclis Üyesi Abdurrahman Uzun ev sahipliğinde gerçekleştirilen iki ülke sanayicilerinin ortak toplantısına, Azerbaycan Türkiye Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Bahtiyar Aliyev ve Azerbaycan Milli Sahipkarlar Teşkilatları Milli Konfederasyonu Başkanı Mehmet Musayev de katıldı.

Bakü seyahatinin ikinci gününde İSO, Azerbaycan Ticaret Temsilciliği ve Azerbaycan Cumhuriyeti İşverenler Teşkilatları Milli Konfederasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinde ise Türk ve Azerbaycanlı sanayiciler olası yatırım ve ticaret alanlarında görüş alışverişinde bulundu.

İkili iş görüşmelerine 107 Azerbaycanlı firma katıldı ve 74 sanayi firması ile 190 ikili görüşme gerçekleştirildi.

Gezi kapsamında İSO Yönetimi ve İSO Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov'a nezaket ziyaretlerinde ve plaket takdiminde bulundu.

Azerbaycan'ın bağımsızlığının sembollerinden biri olan Zafer Parkı Bakü Anıtı'nı gezen de İSO heyeti, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün'ü ziyaret etti.

İSO heyeti ayrıca, Sumgait Sanayi Parkı'nı ziyaret ederek sanayi bölgelerinin altyapısı, yatırım destek mekanizmaları ve potansiyel sektör alanlarını ele aldı.

Ayrıca Kartaş Kimya ve Baykar üretim tesisleri, Veyseloğlu Şirketler Grubu, Nobel Müze Evi, Karabağ Ganimetler Müzesi, Haydar Aliyev Sanat ve Tarih Müzesi, Araba Müzesi ve İçeri Şehir (Eski Şehir) bölgesi ziyaret edildi.

Heyet üyeleri, ziyaretler kapsamında iki ülke sanayi işbirliğinin somut örneklerini yerinde görerek, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki teknoloji transferi, üretim kapasitesi ve ortak yatırım potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Tek millet, iki devlet demek hiç kolay değil"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, ziyarete yönelik yaptığı değerlendirmede, Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihi ve milli bağlarıyla, karşılıklı güvene dayalı dostluk ve kardeşlik ilişkilerine sahip iki ülke olduğunu söyledi.

Tek millet, iki devlet demenin hiç kolay bir şey olmadığını vurgulayan Bahçıvan, "Ne mutlu ki Bakü'de, bu topraklarda hakikaten iki devlet, tek millet sloganının ne kadar gerçek olduğunu hep birlikte yaşıyoruz. Günümüz dünyasında zorlukların her gün arttığı, ülkeler arasındaki kamplaşmaların giderek sıklaştığı bir dönemde birbirine bu kadar yakın kurulan iki devletin ve bu kadar yakın bir kökten gelen iki milletin beraber yapabileceği ve geleceği planlayabileceği çok farklı fırsatların olduğu bir dönemin arifesinde olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Bahçıvan, son dönemlerde gelişen olayların, Karabağ Savaşı'nın ardından barışın sağlanmasının Azerbaycan'ın geleceğe dönük umutlarının giderek şekillendiği ve geçmiş yıllarla bugün arasında ciddi farkların olduğu bir dönemden geçtiğini dile getirdi.

Böylesi bir dönemde İSO heyeti olarak üç günlük temasları boyunca her üyenin kendi sektörlerinde, kendi alanlarında farklı dostluklar oluşturduğunu belirten Bahçıvan, "Ben eminim ki birçok arkadaşımızın zaten burada yaptığı işler var, ticaretler var ama bunları daha da nasıl geliştirebiliriz ve bunları nasıl yatırıma dönüştürebiliriz, bu yatırım fırsatlarından nasıl birlikte faydalanabiliriz, bunlar üzerine fikir alışverişinde bulunacağız. Çünkü Azerbaycan'ı bir tek Azerbaycan pazarı olarak değil, etrafındaki 300 milyona yakın nüfusla beraber bir büyük ortak pazar olarak görmek lazım. Bunu şekillendireceğimiz birçok farklı proje ve fikre seyahatimizin vesile olacağını düşünüyorum." dedi.

"İki ülke kardeşliği, geleceğin teminatı"

Erdal Bahçıvan, iki ülkenin kardeşliğinin bölgedeki barış ve istikrarın, ekonomik kalkınmanın ve geleceğin de teminatı olduğuna işaret etti.

Bahçıvan, Azerbaycan'ın güçlü enerji altyapısı, çeşitlenen sanayi yatırımları ve artan uluslararası bağlantılarıyla Kafkasya'nın yükselen bir yıldızı olduğunu kaydetti.

Azerbaycan'ın gücünün Türkiye'nin gücü olduğunu anlatan Bahçıvan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin başarısı Azerbaycan'ın başarısıdır. Tek millet, iki devlet anlayışıyla iki kardeş devlet olan Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikten kuvvet doğar düşüncesiyle hareket etmesi, hayırlı ve güzel başarılar, sonuçlar ortaya çıkarmaya başlayacaktır. Buna yürekten inanıyoruz. Bu kadar geniş bir heyetle, bu kadar güçlü bir kadroyla Azerbaycan'a gelmiş olmamız da bunun en somut göstergesidir. İSO'nun gerçekleştirdiği en kalabalık ve en güçlü yurt dışı ziyaretlerden biri bu seyahattir.

Bizim görevimiz, bu topraklara nitelikli sermaye ve nitelikli Türk iş gücünü getirmek, burada kalıcı değerler oluşturmaktır. İSO olarak bu sorumluluğun farkındayız ve bilgi, tecrübe, kaliteyle bu kardeş topraklara katkı sunmaya kararlıyız. İnşallah Türk sanayi firmalarının yatırımlarıyla bu işbirliği daha da somut hale gelecek. Sizin planladığınız bu projeler, kardeşliğimizin tacı olacaktır. Bundan sonra daha sık temas halinde olacağız, bilgimizi, fikirlerimizi, deneyimlerimizi paylaşacağız."

Bahçıvan, Azerbaycan'ın İstanbul'da doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir Yatırım Ofisi olduğunu belirterek, bu kurum aracılığıyla da işbirliği fırsatlarını daha sistemli şekilde geliştireceklerini aktardı.

Yeni bir dönemin başlangıcında olduklarına dikkati çeken Bahçıvan, "Ben buna 'yeni zamanın ruhu' diyorum. Bu coğrafya, önümüzdeki 10-20 yılın en stratejik bölgesi olacak. Bizlere, bu dönemi yaşama ve şekillendirme fırsatı verilmiş durumda." dedi.

"Azerbaycan ikinci vatanımız"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün de Türkiye için Azerbaycan'ın ikinci vatanı olduğunu belirtti.

Akgün, "Bu bağın adı,1920'lerde konmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, 1920'de Azerbaycan'ın Ankara'daki ilk büyükelçisini kabul ederken 'Azeriler bizim kardeşimizdir, kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir' demiştir. Haydar Aliyev'in de 'Bir millet, iki devlet' diye çok güzel ifadesi vardır. İki ülke liderleri her kritik durumda dayanışmasını, bu kardeşliği göstermesini bilmişlerdir ve göstermeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İSO Meclis Başkanı Yılmaz da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki "iki devlet tek millet" anlayışının ekonomik ilişkilerde somut karşılık bulacağına gönülden inandıklarını dile getirdi.

Yılmaz, iki ülkenin işbirliğini çok daha ileri noktalara taşınması için önemli bir potansiyel barındırdığını belirterek, "İSO Meclisi olarak üyelerimizin Azerbaycan'ın dinamik ekonomide daha fazla yer almasını, yatırım ve ticaret hacminin karşılıklı fayda sağlayacak şekilde artmasını stratejik bir hedef olarak görüyoruz. Türkiye ve Azerbaycan iş dünyaları arasında köprü vazifesi görmekten, ticaret ve yatırım fırsatlarını geliştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.