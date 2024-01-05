İpsala'da 350 Dönümlük Organize Sanayi Bölgesinin Temeli Atıldı

Edirne'nin İpsala ilçesinde 350 dönümlük alana kurulacak organize sanayi bölgesinin temeli atıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, organize sanayi bölgesinde ( Osb ) düzenlenen temel atma töreninde, heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

İpsala Osb'nin istihdama katkı sağlayacağını belirten Vali Sezer, ilçe ve Edirne açısından kıymetli bir yatırım yapıldığını dile getirdi. Sezer, şunları kaydetti:

"Bizim açımızdan çok önemli. Edirne önemli bir tarım şehri. Osb'de tahsisi yapan firmalara baktığımız zaman biri Tarım Kredi Kooperatifleri, çok büyük bir yatırımı burada gerçekleştirecek. Yine bölgedeki ürün desenine göre yatırımlar olacak. Sanayi kuruluşları birer birer yerini almaya başladılar. Osb'lerin ilçelerimize ve ilimize çok büyük değer katacağını düşünüyorum."

Sezer, Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde de Osb'lerin yapılması için çalışması sürdüğünü ifade etti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise sanayisiz kalkınma olamayacağını dile getirdi.

Bölgede üretilen tarım ürünlerinin İpsala Osb'de işlenerek katma değerlerinin artırılacağına dikkati çeken Aksal, "Hem bölge ekonomisine hem ülke ekonomisine katkıda bulunulacak." dedi.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın da İpsala Osb'nin ilçeye ve Edirne'ye hayırlı olmasını diledi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili de OSB ve yatırım yapan firmalarla ilgili bilgiler verdi.

Dua edilmesinin ardından açılış kurdelesi kesildi, OSB'nin temeli atıldı.