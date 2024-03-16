Üye Girişi
Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bilecik'te Ziyaretlerde Bulundu

Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bilecik'te Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Şimşek, kurumların çalışmaları hakkında bilgi aldı ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bilecik'te Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Valilik binası önünde Vali Şefik Aygöl ile beraberindekiler tarafından karşılanan Bakan Şimşek, kurumun bahçesine çınar ağacı dikerek can suyu verdi.

Şimşek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Aygöl'ün makamına geçerek ilde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanlığına da ziyarette bulunan Şimşek, partinin Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, belediye başkan adayları ve teşkilat mensuplarıyla buluştu.

Partililer ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Şimşek, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde iş dünyasından temsilcilerle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Mehmet Şimşek AK Parti Bilecik Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli? Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli? Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli? Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli? Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli? Baykal Arıdeniz kimdir? CHP Mersin Bozyazı Belediye Başkan Adayı Baykal Arıdeniz kaç yaşında, nereli? Özkan Kılıçarpa kimdir? CHP Mersin Aydıncık Belediye Başkan Adayı Özkan Kılıçarpa kaç yaşında, nereli? Durmuş Deniz kimdir? CHP Mersin Anamur Belediye Başkan Adayı Nesibe Teker Hazim kaç yaşında, nereli? Nesibe Teker Hazim kimdir? CHP Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nesibe Teker Hazim kaç yaşında, nereli? Süleyman Bedir Abacı kimdir? CHP Hatay Samandağ Belediye Başkan Adayı Süleyman Bedir Abacı kaç yaşında, nereli? Fevzi Suvaroğlu kimdir? CHP Hatay Reyhanlı Belediye Başkan Adayı Fevzi Suvaroğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title