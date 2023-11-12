Hakkari'de İçme Suyu Mevcut Kaynak Rehabilitasyon İnşaat Projesi İncelendi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, "İçme Suyu Mevcut Kaynak Rehabilitasyon İnşaat Projesi" çalışmalarını yerinde inceledi.

Beraberindeki AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile birlikte Otluca köyü yaylalarındaki su kaynaklarını gezen Vali Ali Çelik, burada başlatılan 'İçme Suyu Mevcut Kaynak Rehabilitasyon İnşaat Projesi' çalışmalarını inceledi. 900 metre yeni hat döşenerek saniyede 100-150 litre aralığında debi artışı sağlayacak ve bunun yanında yine Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığının içerisine 4 bin 300 metre yeni hat çalışmaları yapılmasıyla saniyede 70 litre debi artışı sağlayacak olan projenin çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Çelik, projenin bir an önce hayata geçmesi yönünde talimat verdi. - HAKKARİ