Gaziantep'teki firmalar savunma sanayisine katkı sunmaya hazırlanıyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ( İka ) iş birliğinde Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne (AFGM) onaylı tedarikçi olmayı hedefleyen firmalara yönelik "AFGM Onaylı Tedarikçi Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayisinin Teknolojik Dönüşümü Projesi çerçevesinde firmaların askeri fabrikaların faaliyet alanlarına mal ve hizmet teslim ederek Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne onaylı tedarikçi olabilmelerine katkı sağlamak amacıyla GSO ev sahipliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, AFGM'ye onaylı tedarikçi olma başvuru süreçleri ve yapılması gereken işlemler anlatıldı. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, AFGM Hatay 51'inci Bakım Fabrika Müdürlüğü'nden Makine Teknikeri ve Tetkik Heyet Başkanı Ömer Tekinşen, Makine Yüksek Mühendisi ve Tetkikçi Melek Coşkun, Endüstri Mühendisi ve Tetkikçi Gizem Nur Toprak, İKA Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Halil İbrahim Ünlü, firma yetkilileri ve sanayicilerin katıldığı toplantıda, yerli üreticilerin ve firmaların kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve sektöre milli katma değer yaratılması noktasında izlenebilecek yol haritaları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, savunma sanayinin askeri olduğu kadar ekonomik boyutuyla da stratejik önemini her geçen gün artıran bir sektör olduğunu söyledi. AFGM Onaylı Tedarikçi Belgesi'ne sahip Gaziantepli firma sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade eden Ünverdi, "Savunma sanayisinin ihtiyacı olan her malzemede Gaziantep'in ön plana çıkmasını istiyoruz. Çünkü Gaziantep binlerce ürünü üreten bir şehir ve savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan ürünler halihazırda zaten Gaziantep'te üretiliyor" dedi.

Ülkenin en önemli hedefleri arasında bulunan savunma sanayinin kendi kendine yeten bir düzeye ulaşması ve dışa bağımlılığın büyük oranda azaltılması noktasında Gaziantep'in katkıyı sunmaya hazır olduğunu dile getiren Ünverdi, "Firmalarımız ile birlikte savunma sanayi alanındaki sektörel yatırımlarımızı yapmaya ve yeni projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Gazi şehrimiz, savunma sanayi açısından taşıdığı potansiyelden dolayı bu yönde teşvik edilmesi gereken illerimizin başında geliyor. Gaziantep, sahip olduğu bu potansiyel ile savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu makinelerin ve diğer araçların yapımında büyük bir rol üstlenebilir. Ayrıca AFGM onaylı tedarikçi dosyasının hazırlanması noktasında firmalarımız Odamızdan destek alabilirler. İş birlikleri ve destekleri için Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüze ve İpekyolu Kalkınma Ajansımıza teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

AFGM Hatay 51'inci Bakım Fabrika Müdürlüğü Makine Teknikeri ve Tetkik Heyet Başkanı Ömer Tekinşen de gerçekleştirdiği sunumda; AFGM'ye Bağlı Askeri Fabrikalar ve Görevleri, Tedarikçi Havuzu Oluşturulmasının Amaçları, Tedarikçi Havuzu Oluşturulması Süreci, Başvuru Belgeleri, Başvuru Süreci, Tedarikçi Değerlendirme Formu, Onaylı Tedarikçiler, Onaylı Tedarikçi Belgesi, İstatistikler ve Gaziantep'ten Başvuru Yapan Firmalar başlıkları altında bilgiler verdi. Tedarikçi havuzu oluşturulması süreci hakkında da bilgi paylaşımında bulunan Tekinşen, tedarikçi havuzu için seçim kriterlerinin belirlendiğini, bu kriterler çerçevesinde kurul tarafından tedarikçilerin değerlendirildiğini ve son durumda tedarik yapılan firmaların ihtiyacı karşılama düzeyinin değerlendirilip, buna göre onaylı tedarikçi listesinin güncellendiğini söyledi. Aday firmaların tetkik edilmeleri sonucunda; başarısız ve eksik yönlerin geliştirilmesine yönelik geri bildirim yapıldığını, teknik yönden danışmanlık desteği verildiğini belirten Tekinşen, tetkik sonrasında performansı düşük olan firmalara tespit edilen başarısız yönlerin geliştirilmesi yönünde geri bildirimde bulunulduğunu ve teknik yönden danışmanlık desteği verildiğini ifade etti.

Toplantı, firma yetkilileri ve sanayicilerin sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi. - GAZİANTEP

