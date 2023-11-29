Gaziantep'te Zeytin Hasadı Başladı

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Gaziantep'te bu yıl 60 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Kısa bir süre önce Antep fıstığı hasadını tamamlayan Gaziantepli çiftçiler, bugünlerde ise zeytin için ter döküyor.

Bölgede Antep fıstığının ardından en fazla geliri zeytinden elde eden çiftçiler, verimli hasat süreci sebebiyle sevinçli günler yaşıyor.

Kentte en fazla üretimin yapıldığı Oğuzeli ilçesinde, çiftçiler zeytinleri ağaçların altına bez sererek özenle topluyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, AA muhabirine, Gaziantep'te Antep fıstığının yanı sıra zeytinin de önemli gelir kapısı olduğunu söyledi.

Kentte 460 bin dekar alanda 9,5 milyon ağaçta zeytin yetiştirildiğini, bu yıl yüksek rekolte beklediklerini dile getiren Karayılan, şöyle konuştu:

"Zeytin hasadı ile birlikte çok güzel bir zeytin yağı elde ediyoruz. İlimizin ortalama zeytinyağına baktığımız da yaklaşık 4,5 kilogram zeytinden bir litre zeytin yağı elde edilmekte. Nizip yağlık çeşitlerinde biz bunu 2,5 kilograma kadar düşürebiliyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir nimet. Geçen yıl 60 bin ton rekolte varken bu yıl Gaziantep için geçen yıldan daha fazla. Biz Gaziantep olarak bu yıl zeytin ve zeytinyağında verimli bir yıl geçiriyoruz. Çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

Zeytin hasadı yapılıyor

Zeytin üreticisi Ali Cin ise Oğuzeli ilçesine bağlı Gemlik Mahallesi'nde zeytin hasadına başladıklarını belirterek, "7500 zeytin ağacı bulunuyor. 100 işçi çevre illerden gelerek burada zeytin topluyor. Son zamanlardaki yağışlar zeytini biraz olumsuz etkiledi. 20-25 günde inşallah hasadı bitireceğiz." diye konuştu.

Zeytin toplayan işçilerden Zeliha Şahin ise bu yıl zeytinlerin çok güzel olduğunu, işlerini severek yaptıklarını kaydetti.