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Fiyat artışları (1)

Ekonomi Haberleri

Fiyat artışları (1)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 3,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,78 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 3,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,78 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 83,45, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 151,5 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 59,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 114,02 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,08, Yİ-ÜFE yüzde 4,78 yükseldi.

TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 52,4, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 83,45 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 82,45, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 151,5 arttı.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde TÜFE'nin yüzde 3,53 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre eylülde yıllık enflasyonun yüzde 84,26'ya yükseleceği hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık Değişim

TÜFE

Yİ-ÜFE

AYLAR/YILLAR

20122013201420152016201720182019202020212022201220132014201520162017201820192020

20212022
Ocak0,561,651,981,11,822,461,021,061,351,6811,100,38-0,183,320,330,553,980,990,451,84

2,6610,45
Şubat0,560,30,430,71-0,020,810,730,160,350,914,81-0,09-0,131,381,2-0,21,262,680,090,48

1,227,22
Mart0,410,661,131,19-0,041,020,991,030,571,085,460,360,810,741,050,401,041,541,580,87

4,139,19
Nisan1,520,421,341,630,781,311,871,690,851,687,250,08-0,510,091,430,520,762,602,981,28

4,347,67
Mayıs-0,210,150,400,560,580,451,620,951,360,892,980,531-0,521,111,480,523,792,671,54

3,928,76
Haziran-0,90,760,31-0,510,47-0,272,610,031,131,944,95-1,491,460,060,250,410,073,030,090,69

4,016,77
Temmuz-0,230,310,450,091,160,150,551,360,581,802,37-0,310,990,73-0,320,210,721,77-0,991,02

2,465,17
Ağustos0,56-0,10,090,4-0,290,522,300,860,861,121,460,260,040,420,980,080,856,60-0,592,35

2,772,41
Eylül1,030,770,140,890,180,656,300,990,971,253,081,030,880,851,530,290,2410,880,132,65

1,554,78
Ekim1,961,81,91,551,442,082,6722,132,39

0,170,690,92-0,20,841,710,910,173,55

5,24

Kasım0,380,010,180,670,521,49-1,440,382,33,51

1,660,62-0,97-1,4222,02-2,53-0,084,08

9,99

Aralık0,380,46-0,440,211,640,69-0,400,741,2513,58

-0,121,11-0,76-0,332,981,37-2,220,692,36

19,08

Yıllık DeğişimTÜFE

Yİ-ÜFE

AYLAR/YILLAR20122013201420152016201720182019202020212022201220132014201520162017201820192020

20212022
Ocak10,617,317,757,249,589,2210,3520,3512,1514,9748,6911,131,8810,723,285,9413,6912,1432,938,84

26,1693,53
Şubat10,437,037,897,558,7810,1310,2619,6712,3715,6154,449,151,8412,43,14,4715,3613,7129,599,26

27,09105,01
Mart10,437,298,397,617,4611,2910,2319,7111,8616,1961,148,222,312,313,413,8016,0914,2829,648,50

31,20114,97
Nisan11,146,139,387,916,5711,8710,8519,5010,9417,1469,977,651,712,984,82,8716,3716,3730,126,71

35,17121,82
Mayıs8,286,519,668,096,5811,7212,1518,7111,3916,5973,508,062,1711,286,523,2515,2620,1628,715,53

38,33132,16
Haziran8,878,39,167,27,6410,9015,3915,7212,6217,5378,626,445,239,756,733,4114,8723,7125,046,17

42,89138,31
Temmuz9,078,889,326,818,799,7915,8516,6511,7618,9579,66,136,619,465,623,9615,452521,668,33

44,92144,61
Ağustos8,888,179,547,148,0510,6817,9015,0111,7719,2580,214,566,389,886,213,0316,3432,1313,4511,53

45,52143,75
Eylül9,197,888,867,957,2811,224,529,2611,7519,5883,454,036,239,846,921,7816,2846,152,4514,33

43,96151,50
Ekim7,87,718,967,587,1611,9025,248,5511,8919,89

2,576,7710,15,742,8417,2845,011,718,20

46,31

Kasım6,377,329,158,1712,9821,6210,5614,0321,31

3,65,678,365,256,4117,3038,544,2623,11

54,62

Aralık6,167,48,178,818,5311,9220,3011,8414,636,08

2,456,976,365,719,9415,4733,647,3625,15

79,89

(Sürecek)

Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

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